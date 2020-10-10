«Аня Покров не удел»: Артур Бабич продолжает зажигать с Бьянкой
Звезда русскоязычного поп-R&B Бьянка объединилась с популярным тиктокером Артуром Бабичем и решила дать своему хиту «Были танцы» вторую жизнь, перевыпустив его в новом формате.
«Русские народные мотивы, прямая бочка плюс проверенный хитовый хук – это то, что сработает и для поколения зумеров, и для поколения миллениалов»,
— говорится в описании ремикса.
Несколько часов назад Бьянка и Артур Бабич выпустили клип на новый трек, дав ему шанс на ещё одну волну популярности. В экранизации артисты активно танцевали в стиле 90-ых, а на заднем фоне отжигала вся команда Dream Team House.
Однако многие зрители начали ревновать Артура к певице Бьянке.
«Покров решили почаще показывать, чтобы не ревновала», «Я не поняла, Артур переметнулся к Бьянке? Почему трек не с Покров?», «А Артур молодец, Аня для него не удел», «Когда уже совместка с Аней будет?»— пишут в комментариях зрители.
Отметим, что Теперь ремикс стал одним из самых успешных треков на Tik Tok, собрав два миллиона клипов на их совместку.
@dream_team_house
Го повторять тренд🔥❤️ #надворетанцы♬ Byli tancy — Bianka & Artur Babich
@pokrov
Сниму 1001839201 тик токов под этот звук 😂😻 #надворетанцы♬ Byli tancy — Bianka & Artur Babich
Подпишись на нас в Яндекс Новости