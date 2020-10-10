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«Аня Покров не удел»: Артур Бабич продолжает зажигать с Бьянкой

«Аня Покров не удел»: Артур Бабич продолжает зажигать с Бьянкой

Звезда русскоязычного поп-R&B Бьянка объединилась с популярным тиктокером Артуром Бабичем и решила дать своему хиту «Были танцы» вторую жизнь, перевыпустив его в новом формате.


«Русские народные мотивы, прямая бочка плюс проверенный хитовый хук – это то, что сработает и для поколения зумеров, и для поколения миллениалов»,


— говорится в описании ремикса.

Несколько часов назад Бьянка и Артур Бабич выпустили клип на новый трек, дав ему шанс на ещё одну волну популярности. В экранизации артисты активно танцевали в стиле 90-ых, а на заднем фоне отжигала вся команда Dream Team House.

Однако многие зрители начали ревновать Артура к певице Бьянке.

«Покров решили почаще показывать, чтобы не ревновала», «Я не поняла, Артур переметнулся к Бьянке? Почему трек не с Покров?», «А Артур молодец, Аня для него не удел», «Когда уже совместка с Аней будет?»

— пишут в комментариях зрители.

Отметим, что Теперь ремикс стал одним из самых успешных треков на Tik Tok, собрав два миллиона клипов на их совместку.


@dream_team_house

Го повторять тренд🔥❤️ #надворетанцы

♬ Byli tancy — Bianka & Artur Babich
@pokrov

Сниму 1001839201 тик токов под этот звук 😂😻 #надворетанцы

♬ Byli tancy — Bianka & Artur Babich
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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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