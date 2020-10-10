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Армения должна смириться с потерей территорий в Карабахе — Алиев

Армения должна смириться с потерей территорий в Карабахе — Алиев

Первый этап военной стадии карабахского наступления подошел к концу, в настоящее время наступило время для политического урегулирования конфликта.

С таким заявлением 10 октября выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, политический процесс позволит его стране получить то, что ей «по праву принадлежит».

«Главный фактор прочности режима перемирия будет заключаться в том, что Армения должна смириться с тем, что эти территории у нас, и что она их больше никогда не увидит», — сказал президент.


По его словам, боевые действия не будут возобновлены лишь в том случае, если армянская сторона не будет делать никаких попыток отвоевать эти территории военным путем.

При этом, не сказано, о каких именно территориях идет речь, тем более, что достоверной информации о реальном продвижении азербайджанских войск нет.

Стороны сообщают противоречивую информацию. Баку заявляет об «освобождении» ряда населенных пунктов Агдамского и Физулинского районов. В Ереване эту информацию или отрицают, или заявляют, что отбили их обратно.

Как сообщало ИА Newstes, даже если в Баку говорят правду, то эти территориальные потери не являются критическими для обеспечения обороноспособности Нагорного Карабаха.

Однако для Алиева крайне важно представить достигнутые условия перемирия как победу Азербайджана. В противном случае это может иметь для него негативные политические последствия на внутреннем контуре.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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