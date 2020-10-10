Армения и Азербайджан договорились о прекращении войны

Лидия Мартынова

На переговорах по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан достигли договоренности о прекращении огня с 12 часов 10 октября. Главы МИД трех стран приняли совместный документ по итогам консультаций в Москве.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на переговорах в Москве по Нагорному Карабаху достигнута договоренность о приостановке боевых действий. Параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

Переговоры шли около 10 часов.

27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.