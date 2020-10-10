Армения и Азербайджан обменяются военнопленными
Армения и Азербайджан приняли заявление по итогам консультаций в Москве, стороны согласовали прекращение огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших. Текст совместного заявления зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, отмечается в заявлении министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, текст которого размещен на сайте российского дипведомства.
«Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса», — указывается в четвертом пункте заявления.
27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.