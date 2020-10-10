Армения и Азербайджан обменяются военнопленными

Анастасия Иванова

Армения и Азербайджан приняли заявление по итогам консультаций в Москве, стороны согласовали прекращение огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших. Текст совместного заявления зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами, и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста», — говорится в тексте заявления.

Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, отмечается в заявлении министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, текст которого размещен на сайте российского дипведомства.

«Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования», — говорится в документе.

«Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса», — указывается в четвертом пункте заявления.

27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.