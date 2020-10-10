Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Армения и Ажербайджан заключили перемирие: события ночи 10 октября

Армения и Ажербайджан заключили перемирие: события ночи 10 октября

Армения и Ажербайджан заключили перемирие: события ночи 10 октября

На переговорах по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан достигли договоренности о прекращении огня с 12 часов (полудня) 10 октября. Главы МИД трех стран приняли совместный документ по итогам консультаций в Москве. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на переговорах в Москве по Нагорному Карабаху достигнута договоренность о приостановке боевых действий. Параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

Армения и Азербайджан приняли заявление по итогам консультаций в Москве, стороны согласовали прекращение огня с 12:00 десятого октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших. Текст совместного заявления зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя договоренности о прекращении огня в Карабахе, отметил, что разорван замкнутый круг взаимного насилия."Произошло главное — разорван замкнутый круг взаимного насилия. Есть шанс — если не на мир, то на перемирие. Лучше так, чем никак. Провокаторы, если они вновь появятся, будут в конечном счете стрелять по пленным и по павшим. И они должны об этом знать. Поэтому их не должно быть. Ни с одной из сторон», — написал Косачев в Facebook.

Ожесточенные бои в Нагорном Карабахе не проходят бесследно — в больницах Еревана проходят лечение и реабилитацию получившие на фронте ранения бойцы, среди которых добровольцы, совсем еще молодые призывники и кадровые военные, с которыми в госпитале пообщался корреспондент ИА Newstes .

Семь человек пострадали во время состоявшегося в пятницу на центральной площади столицы Киргизии митинга сторонников оппозиции. Об этом сообщили в субботу в Министерстве здравоохранения республики. «Всего после акции на площади за медицинской помощь обратились семь человек, двое из них госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение», — говорится в сообщении. Во время произошедшего столкновения на митинге между протестующими, которые требовали выдвинуть на пост премьер-министра страны своих кандидатов, неизвестный обстрелял из пистолета автомобиль экс-президента Алмазбека Атамбаева. Ранений он не получил.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Нумерология зеркальных дат: как привлечь удачу 10.10
Нумерология зеркальных дат: как привлечь удачу 10.10
Эксперты объяснили каким образом Китай справился с коронавирусом
Эксперты объяснили каким образом Китай справился с коронавирусом
Правительство утвердило концепцию приграничного сотрудничества
Правительство утвердило концепцию приграничного сотрудничества
Главу минобра Архангельской области задержали за развращение детей
Главу минобра Архангельской области задержали за развращение детей
Фу! В Тэхёна на сцене бросили ящерицу
Фу! В Тэхёна на сцене бросили ящерицу
Пьяный Чимин признался, что чувствует себя очень одиноким
Пьяный Чимин признался, что чувствует себя очень одиноким
Шаг за шагом: Россия остановила войну в Карабахе
Шаг за шагом: Россия остановила войну в Карабахе
В Центре Гамалеи разъяснили, стоит ли снимать маску после вакцинации
В Центре Гамалеи разъяснили, стоит ли снимать маску после вакцинации
Женский гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
В Армении заявили об использовании Азербайджаном беспилотников в Карабахе
В Армении заявили об использовании Азербайджаном беспилотников в
Лунный день сегодня 10 октября 2020 года
Лунный день сегодня 10 октября 2020 года
В Минтруде решают вопрос об увеличении выплат работающим пенсионерам
В Минтруде решают вопрос об увеличении выплат работающим пенсионерам

Топ на сегодня

Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против США: о чем пишут в Телеграме 9 октября
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели

Еще по теме

Армения и Азербайджан договорились о прекращении войны
Глава международного комитета Совфеда: разорван круг насилия
Армения и Азербайджан обменяются военнопленными
Баку и Ереван подтвердили неизменность формата переговорного процесса