Армения и Ажербайджан заключили перемирие: события ночи 10 октября

Анастасия Иванова

На переговорах по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан достигли договоренности о прекращении огня с 12 часов (полудня) 10 октября. Главы МИД трех стран приняли совместный документ по итогам консультаций в Москве. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на переговорах в Москве по Нагорному Карабаху достигнута договоренность о приостановке боевых действий. Параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

Армения и Азербайджан приняли заявление по итогам консультаций в Москве, стороны согласовали прекращение огня с 12:00 десятого октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших. Текст совместного заявления зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя договоренности о прекращении огня в Карабахе, отметил, что разорван замкнутый круг взаимного насилия."Произошло главное — разорван замкнутый круг взаимного насилия. Есть шанс — если не на мир, то на перемирие. Лучше так, чем никак. Провокаторы, если они вновь появятся, будут в конечном счете стрелять по пленным и по павшим. И они должны об этом знать. Поэтому их не должно быть. Ни с одной из сторон», — написал Косачев в Facebook.

Ожесточенные бои в Нагорном Карабахе не проходят бесследно — в больницах Еревана проходят лечение и реабилитацию получившие на фронте ранения бойцы, среди которых добровольцы, совсем еще молодые призывники и кадровые военные, с которыми в госпитале пообщался корреспондент ИА Newstes .

Семь человек пострадали во время состоявшегося в пятницу на центральной площади столицы Киргизии митинга сторонников оппозиции. Об этом сообщили в субботу в Министерстве здравоохранения республики. «Всего после акции на площади за медицинской помощь обратились семь человек, двое из них госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение», — говорится в сообщении. Во время произошедшего столкновения на митинге между протестующими, которые требовали выдвинуть на пост премьер-министра страны своих кандидатов, неизвестный обстрелял из пистолета автомобиль экс-президента Алмазбека Атамбаева. Ранений он не получил.