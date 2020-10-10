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Азербайджан опроверг информацию об обстреле армянского города Капан

Азербайджан опроверг информацию об обстреле армянского города Капан
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны об обстреле армянского города Капан, где якобы есть убитые и раненые.

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу в 12.00 по местному времени (11.00 мск) согласно договоренностям, достигнутым по итогам переговоров в Москве министров иностранных дел Армении и Азербайджана с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Информация армянской стороны о якобы ракетном обстреле нашими подразделениями Гафана, в результате которого якобы имеются погибшие и раненые, являются ложью и провокацией противника", - сообщает пресс-служба военного ведомства.


Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.


Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

# В мире
По материалам: ria.ru

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