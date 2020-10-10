Азербайджан опроверг информацию об обстреле армянского города Капан

Анастасия Иванова

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны об обстреле армянского города Капан, где якобы есть убитые и раненые.

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу в 12.00 по местному времени (11.00 мск) согласно договоренностям, достигнутым по итогам переговоров в Москве министров иностранных дел Армении и Азербайджана с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Информация армянской стороны о якобы ракетном обстреле нашими подразделениями Гафана, в результате которого якобы имеются погибшие и раненые, являются ложью и провокацией противника", - сообщает пресс-служба военного ведомства.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.