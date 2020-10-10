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Бизнес в ЕАЭС: пока не тот уровень напряженности, чтобы менять ориентиры

Бизнес в ЕАЭС: пока не тот уровень напряженности, чтобы менять ориентиры

Политические события, происходящие в Киргизии и Белоруссии, пока не повлияли на грузопотоки в ЕАЭС, экономические последствия наступят значительно позже, в среднесрочной перспективе бизнес вряд ли их ощутит. Об этом ИА Newstes заявил директор операционного управления группы компаний AsstrA Денис Гураль.

По его словам, ситуация в Киргизии с точки зрения логистики (оформление грузов, перевозки, транзит), остается неизменной, несмотря на политическую напряженность в Бишкеке и наметившуюся смену политического строя.

«Мы находимся в контакте с нашими киргизскими коллегами, и они сообщают нам, что пока таможенное оформление и движение грузов проходят в штатном режиме», — сообщил Гураль.

Если говорить о Белоруссии, то временные коллапсы с прохождением таможни некоторое время назад действительно были, отметил он. На границе республики со странами Евросоюза наблюдались очереди из грузовиков, их численность доходила до тысячи. Но в настоящее время ситуация, по его оценке, некритическая.

«Бизнес-сообщество выражает обеспокоенность по поводу некоторых политических заявлений, которые повышают уровень напряженности среди экономических субъектов. Например, недавно появлялась информация о закрытии границ, поэтому перевозчики начали поиски альтернативных маршрутов — через страны Прибалтики, северную часть Украины и другие. В свою очередь поставщики из Литвы и Польши, ориентированные на рынок России и стран СНГ, стали хаотично искать иные транзитные направления. В результате наблюдались временные трудности на Псковской таможне, если обычно оформление происходит за час, то после сообщений о закрытии границ время возросло до одного дня», — рассказал Гураль. 

Возможно, по его словам, потребуется перенаправление грузов из прибалтийских портов в российские. Однако стоит отметить, что глобальных изменений в движении грузов пока не наблюдается, констатировал Гураль. 

По его словам, бизнес сейчас старается держать ситуацию под контролем, «уровень напряженности пока не достиг той точки, когда игрокам потребуется пересмотр своих ориентиров».

«Бизнес-сообщество хочет отойти от политических событий и прийти к экономической прозрачности и открытым, долгосрочным правилам игры», — заключил Денис Гураль.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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