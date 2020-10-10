Бизнес в ЕАЭС: пока не тот уровень напряженности, чтобы менять ориентиры
Политические события, происходящие в Киргизии и Белоруссии, пока не повлияли на грузопотоки в ЕАЭС, экономические последствия наступят значительно позже, в среднесрочной перспективе бизнес вряд ли их ощутит. Об этом ИА Newstes заявил директор операционного управления группы компаний AsstrA Денис Гураль.
По его словам, ситуация в Киргизии с точки зрения логистики (оформление грузов, перевозки, транзит), остается неизменной, несмотря на политическую напряженность в Бишкеке и наметившуюся смену политического строя.
Если говорить о Белоруссии, то временные коллапсы с прохождением таможни некоторое время назад действительно были, отметил он. На границе республики со странами Евросоюза наблюдались очереди из грузовиков, их численность доходила до тысячи. Но в настоящее время ситуация, по его оценке, некритическая.
Возможно, по его словам, потребуется перенаправление грузов из прибалтийских портов в российские. Однако стоит отметить, что глобальных изменений в движении грузов пока не наблюдается, констатировал Гураль.
По его словам, бизнес сейчас старается держать ситуацию под контролем, «уровень напряженности пока не достиг той точки, когда игрокам потребуется пересмотр своих ориентиров».