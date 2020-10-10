«Больше не сможет выступать», — Тэхён получил травму

Лидия Мартынова

Конец эпохи?!

Несмотря на то, что Ви является большим профессионалом и чувствует себя на сцене, словно «рыба в воде», иногда и у него случаются инциденты на работе. На одном из кадров закулисья, которые были сняты во время разработки проекта «ON», BigHit показали ужасающий для АРМИ момент. Ви (V) из-за энергичной хореографии чуть не повредил себе глаз. Все дело в том, что молния на его милой белой куртке случайно ударила айдола по лицу, когда тот быстро подпрыгивал.

Съемочный каст был шокирован такой неожиданной травмой и срочно предложил Тэхёну оказать первую медицинскую помощь. Организаторы проекта даже предположили, что работу придется отложить, ведь, возможно, ТэТэ не сможет выступать дальше, если с глазом случилось что-то серьезное. К счастью, металлическая деталь ударила по виску, не задев роговицу глаза и не повредив парню зрение. Через некоторое время он продолжил перформанс.

«Вишенка слишком сильный, чтобы останавливаться! «

Нельзя не отметить, что в сложные ситуации ТэТэ всегда помогают его любимые «Бэнтаны». Так, например, здесь действующим лицом стал RM, который подшучивал над красавчиком во время пересмотра материалов.

«Вот, вот, смотри, за 10 секунд «ДО»! Сейчас тебе вмажет!»

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