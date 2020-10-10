"Чересчур сексуален". Facebook заблокировал рекламу лука

Анастасия Иванова

Алгоритм социальной сети Facebook заблокировал рекламу с изображением лука, приняв его за "излишне сексуальный" контент, сообщает телеканал CBS.

В заблокированной публикации содержалась реклама лука канадской фермерской компании. В ней описывались сорт и качество продукта, а также прилагалась фотография с несколькими луковицами в корзине.

Через несколько минут после публикации Facebook заблокировал ее, а владелец аккаунта получил уведомление, что фото удалено из-за "чрезмерной сексуальности".

сообщило, что Facebook анонсировала новые функции в Instagram.