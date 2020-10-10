Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Что сказать парню при расставании? 100 примеров

Расставание– это всегда горько и больно. Трудно подобрать слова в подобной ситуации, но и«уйти по-английски» - не самый удачный вариант. Чтобы хоть немного успокоитьблизкого человека и обозначить причины своего решения мы подготовили для тебяфразы, которые уместно произнести или написать в момент расставания.100 фраз при расставании с парнемДа, мне нелегко будет жить без тебя, но и быть вместе с человеком, который не идет на компромисс, я не могу. Надеюсь, ты сможешь меня понять.Наверное, мне все же лучше выйти из отношений, которые причиняют боль. Прости и отпусти, пожалуйста.С моей стороны все кончено, и я думаю, что с твоей – тоже. Прощай, счастливого пути.Я всеми силами стараюсь выбросить тебя из головы. Может быть, на какое-то время, а может быть, и навсегда. Прости, не ищи меня.Я любила тебя безоговорочно, идя наперекор собственным принципам. Но ты не смог оценить этого. Мне очень жаль, но я больше не могу продолжать эти отношения. До свидания.Со временем наши отношения стали для меня большой обузой. И мне кажется, что только я хочу быть в этих отношениях. Я приняла решение расстаться. Прощай… и да, я все еще люблю того мужчину, которого любила раньше, а не того, кем ты стал теперь.Я знаю, что мне будет нелегко забыть тебя и ту любовь, которая была между нами когда-то. Но я также знаю, что если я останусь в этих отношениях, это испортит все хорошее, и у нас останутся только плохие воспоминания. Поэтому я беру инициативу на себя, чтобы решить за нас обоих. До свидания.Я не знаю, сколько времени мне понадобится, чтобы оправиться от этой травмы, но я хорошо знаю, что все, что я делаю сегодня, однажды сделает меня счастливой. Я больше не люблю тебя. Прости. Однажды я полюбила доброго и понимающего мужчину. К сожалению, этот мужчина изменился. Ты уже не тот, что прежде. И я изо всех сил стараюсь дышать в этих отношениях, но воздуха все меньше.  Это было нелегкое решение для меня, но я должна была рано или поздно прийти к какому-то решению. Мне очень жаль, но на этот раз точно все кончено. Прощай. Я знаю, что ни мои слова, ни мои действия не смогут повлиять на тебя. Так что прощай, но помни, что с тобой я была счастлива. Мне больно прощаться с тобой, но я ничего не могу поделать. Быть в этих отношениях для меня более болезненно, чем выйти из них. Твоя любовь сделала меня сильной, она дала мне все, что я хотела от своей жизни. Но мне кажется, что другая заслуживает тебя больше, чем я. Счастливой жизни. Когда я впервые взяла тебя за руку и приняла решение провести с тобой всю свою жизнь, я ясно представляла себе, что делаю. Вот и сейчас, когда я разрываю наши отношения, я более чем уверенна в своем поступке.  Ты уходишь навсегда, а я не стану тебя останавливать. Расправь свои крылья и лети. Люблю тебя, прощай. Пока я пишу это сообщение, мое сердце плачет, мне кажется, что внутри меня что-то умирает. Но ты не оставил мне другого выбора, кроме как попрощаться с тобой. Прощай навсегда. Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю и как мне тяжело с тобой прощаться. Я делаю это, потому что считаю, что так будет лучше для нас обоих. Я думаю, что мы не созданы друг для друга и должны идти разными дорогами. Это было здорово. Пока.  Я не знаю, вернешься ты или нет. Я знаю только, что мои глаза будут искать тебя в толпе прохожих. До свидания, родной. Наконец-то пришло время попрощаться. Я ухожу из твоей жизни, чтобы облегчить тебе жизнь. Надеюсь, ты все поймешь правильно, прощай. Мне нелегко с тобой прощаться, но другого выхода у меня нет. Ты так и не научился уважать чувства людей, которые тебя любят. Сегодня твои слова причинили мне такую боль, что я решила уйти не только из твоего дома, но и из твоей жизни. И на этот раз я никогда не вернусь. Прощай! Трудно жить без тебя, но невыносимо жить с тобой. Прости. Я буду любить тебя вечно, но жить с тобой для меня стало невозможно. Люблю тебя и прощай. Прошу тебя, оставь меня в покое. Сейчас у меня даже нет сил на разговоры. Прощай. Жаль, что ты стал для меня лишь горьким опытом. Наше расставание – единственный выход. Мысли о разрыве наших отношений пугает и огорчает меня. Но ты сказал, что хочешь двигаться дальше ради чего-то более важного, чем я… Я не буду тебя останавливать. Теперь ты свободен. Не беспокойся обо мне, ты в моем сердце и всегда будешь в нем. Я всегда любила тебя, но ты разбил мое сердце вдребезги. Я изо всех сил старался удержать нас вместе, но ты усердно все делал наоборот. Я буду скучать по тебе! Мне грустно не потому, что мы расстались, а потому, что ты нашел причины для этого разрыва. Я надеюсь, что ты найдешь свое счастье в ком-то другом. Я всегда была рядом с тобой, моя любовь, всегда хотела быть с тобой, но ты обманул меня. Мой уход – потеря, которую ты даже не заметил. У нас впереди счастливое будущее, вот только не друг с другом. Давай будем смелыми, чтобы окончательно попрощаться и пойдем разными дорогами. Прощай! Я ушла, потому что ты был занят поиском недостатков во мне, а я не замечала ни одного из твоих. Доверие подобно стеклу, однажды разбившись, оно уже никогда не будет прежним. Мы должны посмотреть правде в глаза и уйти из жизни друг друга. Я медленно теряю тебя, и это очень больно для меня. Я знаю, что ты никогда не вернешься, но, по крайней мере, мы можем закончить нашу историю без криков и оскорблений. Я изо всех сил старалась показать тебе свои чувства, но ты никогда не был заинтересованы в том, чтобы понять это. Это невероятно больно – безответная любовь. Прости и прощай. Я не чувствую себя счастливой, находясь в отношениях, которые ты называешь полными любви. Мне нужна свобода от всего этого беспорядка, так что прими мое последнее прощание и забудь меня навсегда. Ты наверняка и сам заметил, что я отдалилась от тебя в эти дни. Все, что я хочу сказать – я больше не люблю тебя. Пожалуйста, прости меня, если сможешь. Трудно смириться с тем, что я больше не люблю тебя, но разлука лучше, чем болезненные отношения, которые рано или поздно закончатся. Наш союз не имеет будущего. Я хочу покончить с этим сейчас навсегда. Все, что мы делаем – только ссоримся, спорим и кричим. В наших отношениях не осталось места для любви, понимания и сострадания. Я думаю, что мы должны расстаться прямо сейчас. Ты был первым парнем, в которого я действительно влюбилась. Но я никогда не испытывала такой страсти с твоей стороны. Давай останемся друзьями. Нет ничего более болезненного, чем жить в фальшивых отношениях. Значит, пришло время покончить со всей этой драмой и стать реалистом. Это мое прощальное сообщение тебе. Ты хотел, чтобы я любила тебя безоговорочно, но при этом всегда обращался со мной как с прислугой. У любви нет условий. Прости и прощай! Моя любовь к тебе не испарилась внезапно. Это было последовательно и постепенно. А теперь нет смысла обсуждать это. Я любила тебя, но теперь – нет. Так что прощай и живи счастливо. У нашей любви нет будущего, так не будем затягивать. Давай сохраним теплые взаимоотношения и уважение друг к другу. Даже после того, как я приложила все свои усилия, чтобы сделать эти отношения наполненными любовью, результат нулевой. Наверное, нам лучше попрощаться друг с другом. Конечно, это вина обоих. Лучше все обрубить на корню прямо сегодня. Прощай! Для танца любви нужны двое людей, а я не вижу в тебе своего идеального партнера. Пока еще не поздно, я хочу расстаться. У меня нет другого выбора, кроме как уйти от тебя. Я не чувствую себя комфортно, мне тесно в этих отношениях. Прощай и будь счастлив. Пусть твоя жизнь останется полной счастья, но уже без меня. Никогда не оглядывайся назад.  Ты попрощался и ушел. Придет время, когда ты захочешь вернуться назад, но меня не будет рядом с тобой. Никогда не играй с сердцами девушек, бумеранг настигнет тебя. Пока! Я не была готова к этим отношениям, но ты настаивал на своем и говорил, что все будет хорошо, и я начну любить тебя. Ничего не произошло и никогда не произойдет.  Я знаю, что ты очень любишь меня, но теперь я поняла, что мое сердце принадлежит другому. Я сожалею, что причинила тебе боль, но не могу продолжать эти отношения. Я сегодня прощаюсь с тобой с тяжелым сердцем! Прощай. Однажды потеряв что-либо, мы непременно что-то находим… Смотри на вещи с положительной стороны и прости меня за все. Может быть, мы недостаточно зрелые, чтобы справиться с накопившимися проблемами. Так что, вместо того чтобы затягивать и усугублять ситуацию, давай решим ее кардинально. Прощай, я буду скучать по тебе. Прости, но я не та, кого ты заслуживаешь. Пока я пишу это сообщение, мне так больно, что ты даже не можешь себе представить. Но пришло время взглянуть правде в глаза. Мы больше не любим друг друга. Пришло время попрощаться. Иногда люди просто не могут быть счастливы вместе. То же самое и в нашем случае: ни обид, ни ссор, ни любви. Прощай. Несомненно, между нами была некая химия. Но этого недостаточно для большой любви. Прощай, милый. Нет, никто не сможет занять твое место в моем сердце, но иногда просто становится трудно быть счастливыми вместе. До свидания, дорогой, счастливой жизни. Наши отношения подошли к концу. И теперь мы оба должны признать, что не созданы друг для друга. Зачем тратить время, когда мы знаем, что у наших отношений нет будущего. Давайте сосредоточимся на знакомстве с новыми людьми. Прости, если разбила тебе сердце. Каждое твое слово ранило меня больнее ножа. Прости, но у меня нет больше ни сил, ни желания идти с тобой рука об руку. Мы с тобой были самой счастливой парой, пока не оказались по разным сторонам баррикад. Так больше не может продолжаться.  После того, как я причинила тебе столько боли, я не нахожу себе места. Прощай! И, если возможно, пожалуйста, прости меня. У меня есть много причин не любить тебя и очень мало – любить. Мне очень жаль, но я расстаюсь с тобой. Да, возможно, я самая плохая девушка в твоей жизни. Пожалуйста, иди вперед, забыв обо всем, что было между нами. Никогда ни в чем себя не вини. Спасибо, что был в моей жизни. Прощай. Ты был прав, между мной и тобой нет ничего общего. Так что, самое время попрощаться. Наша история любви подошла к концу. Прощай, береги себя. Я уважаю твое решение расстаться, но все еще не могу перестать любить тебя. Ты закрыл свое сердце от меня. И как бы я ни старалась – ничего не исправить.  Решение расстаться с тобой было далеко не из легких. Но иногда лучше действовать решительно, чтобы выйти из «мертвых» отношений. Единственное, чего я жду после отправки этого сообщения – понимания и прощения. Прощай. Я решила порвать с тобой, потому что между нами ничего не получается сейчас, и в будущем тоже не получится. Мне очень жаль, но я должна идти дальше. Одна. Я знаю, что тебе будет нелегко забыть меня. Но расставание – единственно верное решение для нас обоих. Мы слишком разные, чтобы оставаться счастливыми вместе. Прости, я ухожу от тебя. Даже когда я приняла решение расстаться с тобой, мое сердце не было готово послать тебе это сообщение. Но я думаю, что так будет лучше для нас обоих. Ты никогда не доверял моим чувствам и словам. Только я знаю, как сильно я любила тебя, надеюсь, однажды и ты поймешь это. Отношения, в которых нет доверия, не имеют будущего. Ты мне больше не доверяешь. Так что лучше прекратить все прямо сейчас. Может быть, такова была судьба наших отношений. Я изо всех сил старалась что-то придумать, но ничего не вышло. А значит, до свидания, милый. Прежде чем задать мне вопрос, по каким причинам я расстаюсь с тобой, сначала задай этот вопрос своему сердцу. Уверенна, оно знает ответ. Прости, я больше не достойна твоей любви. Пожалуйста, прости меня. Я знаю, что это ужасно – разрывать отношения в сообщении, но мы уже давно все обсудили, и больше ничего не осталось. Я знаю, что у тебя все будет хорошо. Но без меня. Я не знаю, когда и почему я перестала любить тебя. Но мои чувства мертвы, это правда. Пожалуйста, прости меня! Было время, когда одна мысль о разлуке с тобой невероятно пугала меня. Но теперь нет никаких сомнений, я хочу от тебя уйти. Любовь закончилась, но жизнь продолжается. Прости меня. Расстаться с тобой так же трудно, как и остаться с тобой. Я выбираю первый вариант, потому что так, по крайней мере, ты будешь счастлив. Не вини себя ни в чем. Прощай. Я разрываю эти отношения по многим причинам, которые не могу сейчас объяснить. Надеюсь, когда-нибудь ты сможешь меня простить. Это было слишком хорошо, чтобы длиться вечно… я больше не потревожу тебя. У меня не осталось ни слез, ни обид. Только мольба – отпусти меня. Я сохраню в памяти все наши счастливые моменты. Удачи тебе!Удали мой номер из телефонной книги и из своей памяти. Навсегда.                                      
# Интересное
По материалам: intrigue

Последние новости

Глава КНДР объяснил, зачем его стране нужна военная мощь
Глава КНДР объяснил, зачем его стране нужна военная мощь
Минобразования призывает перейти на дистинционное обучение на ближайшие 14 дней
Минобразования призывает перейти на дистинционное обучение на
В Госдуме назвали назначение первого консула в Крыму знаковым
В Госдуме назвали назначение первого консула в Крыму знаковым
Контент "Союзмультфильма" из YouTube переходит на другие онлайн-платформы
Контент "Союзмультфильма" из YouTube переходит на другие
В Баку заявили о выпущенной из Армении ракете "Скад" по городу Мингячевир
В Баку заявили о выпущенной из Армении ракете "Скад" по городу
Россия как единственный фактор стабильности на постсоветском пространстве
Россия как единственный фактор стабильности на постсоветском
США не принимают российские предложения по вооружениям, заявил Рябков
США не принимают российские предложения по вооружениям, заявил Рябков
Путин ответил на вопрос о друзьях в большой политике
Путин ответил на вопрос о друзьях в большой политике
СМИ узнали, кто станет наставником Питера Паркера в "Человеке-пауке 3"
СМИ узнали, кто станет наставником Питера Паркера в "Человеке-пауке 3"
"Чересчур сексуален". Facebook заблокировал рекламу лука
"Чересчур сексуален". Facebook заблокировал рекламу лука
Сибирские коммунальщики покосили траву под снегом
Сибирские коммунальщики покосили траву под снегом
МИД России назвал «Новичок» исключительно «западным брендом»
МИД России назвал «Новичок» исключительно «западным брендом»

Топ на сегодня

Межправсовет поручил рассмотреть инициативу ЕАБР «Путешествую без COVID-19»
Межправсовет поручил рассмотреть инициативу ЕАБР «Путешествую без
Коллега раненного в Карабахе журналиста рассказал о его состоянии
Коллега раненного в Карабахе журналиста рассказал о его состоянии
Хотевшие вступить в «Азов» американцы высланы с Украины за нацизм
Хотевшие вступить в «Азов» американцы высланы с Украины за нацизм
Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат

Еще по теме

Как извиниться перед девушкой: 45 примеров красивых сообщений
Лере Фрост стыдно за отношения с Захаром Саленко
Как попросить прощения у девушки: ТОП - 7 примеров фраз
Как написать «я тебя люблю» девушке или парню: 100 фраз