Что такое зона комфорта и чем она может быть для вас опасна

Вадим Карасев

Людям свойственно любить что-то новое, но глобальные перемены нас в основном пугают, а не радуют. Эксперты в области биоэнергетики отмечают, что периодический выход из зоны комфорта очень полезен.

В мире существует множество опасностей, но самую большую из них представляем для себя мы сами. Существует много разных привычек, которые отнимают наше счастье, но пребывание в зоне комфорта опаснее всего.

Что такое зона комфорта

Это некие рамки, в которые загоняет себя каждый человек. Это тот мир, который нас устраивает и который нам привычен. Многие всю жизнь не выходят из этой зоны, не осознавая ее вреда. Например, женщина не бросает мужчину, который ничего не делает, сидя на ее шее. Она не прогоняет его, потому что боится, что без него будет хуже. Другой пример — человек ходит на ненавистную работу, потому что ценит стабильность и не хочет рисковать.

Этот комфорт лишь создает иллюзию спокойствия и нормальности. Наши родители часто говорили нам в детстве, что нужно держаться за стабильность, но порой в ней нет ничего хорошего.

Остановка развития

Когда человек слишком долго находится в зоне комфорта, это идет ему во вред. Первая причина — это стагнация, остановка в развитии. Когда мы беремся за новую работу, мы получаем новые навыки, знакомимся с новыми людьми. Трудности закаляют нас. Если же этого не происходит, человек становится мягким, уязвимым.

Именно поэтому те, кто постоянно рискует, кажутся такими живыми, сильными, увлеченными жизнью. Для того, чтобы становиться лучшей версией себя, совсем не обязательно рисковать каждый день и подвергать себя настоящей опасности. Во всем необходим баланс.

Одиночество

Люди, которые любят постоянно пребывать в зоне комфорта, не представляют интереса для окружающих. Достаточно вспомнить о том, про кого люди любят смотреть фильмы и передачи — про ярких личностей, которые не сидят, сложа руки, а действуют. Людей вдохновляют те, кто изменяет мир, влияет на всех вокруг.

Никто не восхищается теми, кто не покоряет новых вершин и не стремится к победам. Именно поэтому у таких людей всегда проблемы с поисками второй половинки, с общением и наличием друзей.

Угасание творческого начала и интуиции

В зоне комфорта быстро угасает творческая жилка, ослабевает шестое чувство. Когда мы находимся в таком ритме жизни постоянно, у нас начинает вырабатываться ложное ощущение защищенности. Снижается энергетика и уходят силы. Дыхательная гимнастика поможет вернуть их и не зачахнуть в унылом ритме «работа-дом-работа».

Рутинные действия приводят к физическому, эмоциональному, психологическому и энергетическому застою. Именно поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют начинать выход из зоны комфорта с физических упражнений и спорта.

Что мешает нам выйти из зоны комфорта и как это сделать

Главное препятствие — это страх. Страхи являются негативными вирусными программами. Люди, которые живут в своем удобном мире, боятся из него выходить, ведь за его пределами могут таиться опасности. Важно помнить, что трудности и испытания всегда приводят к развитию. Полюбите свои ошибки и цените их за то, что они дают вам опыт.

Первый шаг — занятия спортом. Нужно начинать с малого. Если удастся приучить свое тело к нагрузкам, сделать это с сознанием и психикой будет уже гораздо проще. Активный образ жизни требует больше энергии, которую брать просто негде, кроме как в своих собственных резервах.

Второй шаг — легкие испытания. Сразу увольняться с работы и пускаться во все тяжкие не стоит. Нужно попробовать что-то попроще. Можно начать знакомиться с людьми, проявляя активность, либо начать посещать новые места. Путешествия и поездки крайне благоприятно влияют на энергетику человека, на появление у него новых увлечений и стремлений.

Третий шаг — оптимизм. Общайтесь с оптимистичными людьми и учитесь воспринимать неудачи нормально. Если на каждую проблему реагировать как на конец света, зона комфорта вас просто не выпустит в свободное плавание.