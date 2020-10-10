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Что выберешь ты — City Chic от RM или Soft Sensual от Чимина?

Что выберешь ты — City Chic от RM или Soft Sensual от Чимина?

Южнокорейская к-поп группа BTS часто становится лицом популярных брендов. Парней зовут стать амбассадорами и прорекламировать что-либо. На днях вышел рекламный ролик Samsung Galaxy La Parfumerie. Там айдолы рассказывают историю двух парфюмеров. У каждого из музыкантов получился свой индивидуальный стиль и концепция: один в строгом и сосредоточенном, а второй в утончённом и вдохнохновлённом.


Давай посмотрим этот ролик вместе!


RM, демонстрирующий Galaxy Note20 Mystic Bronze, излучает шикарную и стильную атмосферу на роскошном сером фоне в официально-деловом костюме. RM расчетлив и методичен, планирует и разыскивает эфирные масла для создания своих духов.

Чимин (Jimin), использующий Samsung DeX, находится в яркой и красочной обстановке, демонстрируя свои мягкие и воздушные визуальные эффекты. Айдол погружен в цветы, что позволяет почувствовать запах прекрасных духов.

Посмотрите, насколько хорошо они контрастируют друг с другом.  Эстетика этой серии реклам Galaxy просто на высоте. Итак, что из этого ты бы предпочел — Chic RM или Soft Sensual от Чимина? Кажется, выбор будет сделать очень сложно!

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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