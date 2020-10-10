Дебаты кандидатов в президенты США отменены

Алексей Вольцев

Промежуточные дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом отменены.

Об этом 9 октября заявила Комиссия по президентским дебатам (CPD), созданная в рамках предвыборной кампании. Дебаты были запланированы на 15 октября.

В сообщении отмечается, что 8 октября было решено перенести дебаты в виртуальный формат ради здоровья всех участников избирательного процесса. Однако после этого штабы обеих кандидатов раскритиковали это решение.

«Теперь очевидно, что 15 октября дебатов не будет, и CPD сосредоточит внимание на подготовке к финальным президентским дебатам, запланированным на 22 октября», — говорится в сообщении.

В ответ последовала критика со стороны демократов, которые полагают, что Байден выиграл первый раунд дебатов. Его представитель Эндрю Бэйтс уже назвал это решение позором.

«Это позор, что Дональд Трамп уклонился от единственных дебатов, в которых избиратели могут задавать вопросы, но это неудивительно», — сказал Бэйтс.

По его словам, Трамп не имеет мужества отвечать за свою позицию перед избирателями так, «как вице-президент Байден».

Досталось комиссии и со стороны республиканцев. В штабе Трампа ее членов обвинили в предвзятости.

«Нет никаких медицинских причин, чтобы отменять дебаты 15 октября в Майами, поскольку президент будет здоров и готов к ним», — сказал представитель штаба Тим Мерто.

Как сообщало ИА Newstes, ранее Трамп заявил, что в случае избрания президентом США 77-летний Джозеф Байден из-за проблем со здоровьем не сможет исполнять обязанности главы государства более двух месяцев.