Демократы озаботились здоровьем президента США

Влада Некрасова

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и конгрессмен Джейми Раскин в минувшую пятницу внесли законопроект о создании комиссии по президентской дееспособности. Этой комиссии предстоит в рамках 25-й поправки к Конституции США следить за состоянием здоровья главы Соединенных Штатов и в чрезвычайных случаях выносить решение о его пригодности к исполнению обязанностей. Мера не направлена лично на Дональда Трампа, как подчеркнули инициаторы законопроекта, но нынешнее состояние 45-го хозяина Белого дома послужило толчком к устранению бреши в американском законодательстве.

Коронавирус, кажется, все-таки отомстил Дональду Трампу, президенту и кандидату на новый срок, за демонстративное пренебрежение, с которым тот так долго относился к Covid-19, и даже, заразившись им, назвал это событие «замаскированным благословением» Бога. Сейчас он бодр, оптимистичен и так энергично продвигает в массы поставивший его в считаные дни, как он уверяет, на ноги коктейль (впрочем, Трамп утверждает, что и без лекарств бы выздоровел), что этот оптимизм вызывает некоторые, да, сомнения в адекватности первого лица США. На сегодня там зарегистрировано более 7,6 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, более 213 тысяч человек умерли от него. Соединенные Штаты сейчас — бесспорный лидер в мировой гонке на выживание. Или Трамп, переболев, понял нечто такое об этой напасти, что остальным предстоит еще хорошенько осмыслить.

Так или иначе, но конкуренты республиканца Трампа в борьбе за президентское кресло (выборы в США назначены на 3 ноября) — демократы не упустили случая обратить внимание электората на очевидное расхождение между радужным настроем главы государства и печальной covid-статистикой.

«Очевидно, что он (Трамп. — Авт.) находится под действием лекарств, — сказала Нэнси Пелоси на пятничной пресс-конференции по случаю внесения законопроекта о ­­­­­комиссии по президентскому потенциалу. — Любой из нас, кто находится под воздействием лекарств такой серьезности, находится в измененном состоянии [ума])» (цитата по The Guardian).

Спикер Палаты представителей сослалась при этом на заслуживающие ее доверия медицинские источники, в которых говорится, что прием такого рода лекарств действительно может повлиять на э… состояние ума.

Трамп только что благополучно, если верить ему, переболел коронавирусом. Bloomberg со ссылкой на Шона Конли, лечащего врача президента США, неделю назад сообщало, что тот принимал «Ремдесивир», который назначается, заметим, при тяжелых формах коронавируса, комплекс витаминов и минералов, включая витамин D и цинк, а также аспирин и коктейль антител фирмы Regeneron, которому еще, кажется, и названия нет — известно, что сделан он на основе образцов крови трех сингапурцев, переболевших Covid-19. По данным израильского врача Натана Тимкина, который специально интересовался, чем лечат Трампа, набор средств был несколько шире — к уже перечисленным он добавил препараты «Мелатонин» и «Фамотидин» (первый — снотворное, а второй — известное лекарство от изжоги). Какое из вышеперечисленных средств пагубно влияет на сознание Трампа, можно только предполагать, ибо команда лечащих врачей, в отличие от Пелоси, ни о чем таком не сообщала.

Представитель Демпартии США от штата Мэриленд Джейми Раскин на той же пресс-конференции раскрыл тему дня несколько шире.

«В эпоху Covid-19, который убил более 210 000 американцев и теперь опустошил персонал Белого дома, мудрость 25-й поправки ясна. Что произойдет, если президент, любой президент, окажется в коме или на искусственной вентиляции легких и не примет никаких мер для временной передачи власти?» — задался он вопросом (цитата по его «Твиттеру», 9 октября).

25-я поправка была принята 50 лет назад. За создание органа, призванного определять пригодность президента в случае физической или психической недееспособности, отвечает статья 4-я этой поправки. Она еще ни разу не применялась, в отличие от других: когда, например, президенты Рональд Рейган и Джордж Буш — младший принимали медицинские процедуры, они временно делегировали полномочия своим вице. Сегодня пришло время, по мнению Раскина, и 4-й статьи.

Раздел 4 поправки 25 к Конституции США, как сообщается на сайте Раскина, позволяет Конгрессу учредить постоянный беспартийный орган, который с согласия вице-президента в чрезвычайных ситуациях может объявить президента недееспособным. Конгресс принимает в таких случаях резолюцию, требующую, чтобы комиссия изучила состояние главы государства, определила его способность выполнять полномочия и должностные обязанности и доложила о своих выводах Конгрессу. Если выяснится, что президент недееспособен, власть немедленно переходит к вице-президенту. ­­

Комиссия, по задумке авторов законопроекта, будет формироваться следующим образом. Спикер Палаты представителей (сегодня это, как мы знаем, Нэнси Пелоси), лидер меньшинства в ней же, лидер большинства в Сенате и лидер меньшинства там же привлекают четверых врачей и столько же психиатров для работы в комиссии. Кроме того, лидеры демократов и республиканцев каждой из палат приглашают согласно партийной принадлежности по четыре отставных госдеятеля (из числа экс-президентов, бывших вице-президентов, генпрокуроров, министров обороны, глав Казначейства и прочее). Эти 16 человек затем выбирают 17-го, который и становится председателем комиссии. Ни один из ее членов не может быть действующим выборным должностным лицом, федеральным служащим, сотрудником действующей или резервной армии — во избежание конфликта интересов и проблем, связанных как с гражданским руководством, так и с военным командованием.

Добавим, что нынешний законопроект по президентскому потенциалу не нов — он создан на основе другого документа, внесенного Раскиным в 2017 году, где у конгрессмена 38 соавторов.

Разумеется, спешная попытка залатать брешь в законодательстве никоим образом не связана с надвигающимися выборами — до них осталось меньше месяца: просто люди хотят знать о здоровье президента и их необходимо утешить хотя бы тем, что «есть способ сделать это», отметила Нэнси Пелоси на той же пресс-конференции.

«Речь идет не о президенте Трампе. Он столкнется с суждением избирателей, но он показывает, что нам необходимо создать процедуру для будущих президентов», — уточнила она.

Чем, кажется, все испортила: желая в очередной раз выставить Трампа в невыгодном свете, спикер невольно сыграла на него, фактически заявив, что благодаря именно Трампу американские законодатели наконец устранят досадный пробел в законодательстве.

Ну а Трамп, вроде бы, усилил эффект, в двух строках разоблачив истинный коварный замысел демократов.

«Сумасшедшая Нэнси Пелоси рассматривает 25-ю поправку, чтобы заменить Джо Байдена Камалой Харрис. Демы хотят, чтобы это произошло быстро, потому что Сонный Байден вышел из игры!!!» — написал он 9 октября в своем «Твиттере».

В пылу полемики, кажется, и не заметив, что тем самым фактически отдал победу в руки демократов. То ли Пелоси права насчет лекарств, то ли перенесенная смертельно опасная болезнь сделала Трампа более покладистым и смиренным…