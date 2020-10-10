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Днепр на ушах от новости об убийце-педофиле: полиция опровергает

Днепр на ушах от новости об убийце-педофиле: полиция опровергает

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Днепре, где недавно шашлычник зарезал двоих посетителей кафе, соцсети взорвались от новости об убийстве и изнасиловании 12-летней девочки в Новокодакском районе. Якобы ребенок стал жертвой педофила прямо у средней школы № 93 по улице Даниила Галицкого, сообщает Информатор Днепр.

Более того, жестокий насильник якобы продолжает разгуливать по школам и площадкам города.

Тем не менее в полиции выступили с официальным заявлением о том, что 9 октября 2020 сообщений в полицию по факту убийства и изнасилования девочки не поступало.

«Полиция призывает граждан не верить фейк и проверять любую информацию в официальных источниках», — сообщили правоохранители, призвав обеспокоенных местных жителей доверять лишь официальным источникам.

Напомним, в сентябре жители Херсона устроили самосуд над педофилом, склонявшим к интиму 14-летнюю девочку.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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