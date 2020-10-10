Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поделилась новыми кадрами из фотосессии для глянца

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поделилась новыми кадрами из фотосессии для глянца

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поделилась новыми кадрами из фотосессии для глянца

На этой неделе 16-летняя Дева Кассель, муза Dolce & Gabbana, дебютировала на обложке французского Elle, а сегодня в сети появилось еще несколько снимков дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя из этой фотосессии.


Дева позировала фотографу Йонасу Бреснану так уверенно, будто за ее хрупкими плечами уже десятки таких съемок. За прическу девушки отвечал звездный стилист Джон Нолле, а за макияж — международный визажист Sisley Англома.


Беллуччи с гордостью опубликовала в своем микроблоге фотографию дочери.

Когда-то давно ты была совсем маленькой, время летит так быстро,

— трогательно подписала кадр актриса.


Сейчас Дева является амбассадором аромата Dolce Shine, а до этого нередко появлялась на модных показах бренда. В свое время Моника Беллуччи тоже весьма тесно сотрудничала с маркой.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В Подмосковье зарегистрироваться на ЕГЭ и ОГЭ можно будет онлайн
В Подмосковье зарегистрироваться на ЕГЭ и ОГЭ можно будет онлайн
Армения и Азербайджан договорились о прекращении войны
Армения и Азербайджан договорились о прекращении войны
Армения и Азербайджан обменяются военнопленными
Армения и Азербайджан обменяются военнопленными
Оксана Лут: закон о вине дает уникальные возможности российским виноделам
Оксана Лут: закон о вине дает уникальные возможности российским
Джиджи Хадид рассказала о первом "свидании" с Зейном Маликом после рождения дочери
Джиджи Хадид рассказала о первом "свидании" с Зейном Маликом после
В СПЧ ООН выскажутся по ситуации с Навальным после изучения всех данных
В СПЧ ООН выскажутся по ситуации с Навальным после изучения всех
Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Бизнес в ЕАЭС: пока не тот уровень напряженности, чтобы менять ориентиры
Бизнес в ЕАЭС: пока не тот уровень напряженности, чтобы менять
Переговоры глав МИД в Москве идут уже более 9 часов
Переговоры глав МИД в Москве идут уже более 9 часов
Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поделилась новыми кадрами из фотосессии для глянца
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поделилась новыми кадрами из
Лукашенко: Тихановская забыла, что я ее спас и дал денег на жизнь
Лукашенко: Тихановская забыла, что я ее спас и дал денег на жизнь

Топ на сегодня

Журналисты составили список лучших видеоигр поколения
Журналисты составили список лучших видеоигр поколения
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против США: о чем пишут в Телеграме 9 октября
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»

Еще по теме

14-летняя дочь Моники Беллуччи Дева Кассель вышла в свет
Моника Беллуччи и Венсан Кассель c дочерьми Девой и Леони на съемках в Италии
В честь 30-летия Elle опубликовал фотосессию Моники Беллуччи (ФОТО)
Моника Беллуччи в облегающем кружевном платье на кинофестивале в Италии