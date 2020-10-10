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Джиджи Хадид рассказала о первом "свидании" с Зейном Маликом после рождения дочери

Джиджи Хадид рассказала о первом "свидании" с Зейном Маликом после рождения дочери

Меньше месяца назад у 25-летней Джиджи Хадид и 27-летнего Зейна Малика родилась дочь. На днях пара решила сделать небольшой перерыв, отдохнув от новых родительских обязанностей, и устроила себе романтический вечер. Влюбленные соблюдают изоляцию (пандемию никто не отменял), поэтому они приготовили вкусную еду дома, о чем поспешили известить своих поклонников в инстаграме.


Джиджи поделилась несколькими фотографиями и видео приготовления ужина. Звезда сделала куриную пикату по рецепту автора поваренной книги Тиган Джерард. Блог с рецептами этой девушки сегодня читают тысячи фанатов по всему миру.


Сегодня вечером приготовила куриную пикату с шалфеем, маслом и грибной пастой (очень рекомендую). Первое свидание мамы и папы,  — подписала она ролик.


Хадид написала, что оставила дочь с бабушкой, и малышка находится совсем рядом, в соседней комнате. Имя дочки звездные родители пока так и не рассекретили. Сейчас Джиджи и Зейн живут с матерью модели Иоландой в загородном доме в Пенсильвании. Там же они провели большую часть карантина. Сестра Джиджи Белла также жила там несколько месяцев, но недавно вернулась в Нью-Йорк.

Несмотря на бессонные ночи, пока дела у Джиджи, кажется, идут хорошо.

Джиджи очень устала, но уже стала замечательной мамой. Первые пару недель были тяжелым переходным периодом, но она не жаловалась и счастлива быть мамой.

Им комфортно на семейной ферме. Джиджи хочет максимальной приватности для своего ребенка и хочет иметь возможность растить дочь вдали от посторонних глаз. Иоланда им очень помогает. Она заменяет даже медсестру, и они так благодарны ей за это,

— сказал источник изданию E! в начале этого месяца.


Джиджи Хадид с мамой

Белла, похоже, тоже освоилась с ролью тети.

Белла была очень эмоциональна, когда впервые увидела малышку, тут же накупила ей подарков и стала наряжать ее,

— сказал источник.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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