ЕС открывает импорт семян из Украины

Влада Некрасова

Европарламент проголосовал за признание соответствия семян зерновых украинского производства европейским стандартам. Об этом в четверг, 8 октября, сообщило радио Deutsche welle.Теперь соответствующее решение должен принять Совет ЕС, после чего оно будет опубликовано в официальном вестнике Евросоюза и вступит в силу. Это позволит украинским агрохолдингам экспортировать семенную продукцию в ЕС.До настоящего времени Украины не было в списке третьих стран, выращивание и сертификация семян в которых эквивалентны европейским.Официальный Киев еще в 2015 году просил Еврокомиссию включить Украину в этот перечень и разрешить экспорт, тогда же представители ЕС провели проверку украинских стандартов."По итогам этого аудита был сделан вывод, что полевые инспекции урожаев семенных культур, отбор проб, тестирования и официального контроля семян зерновых осуществляется должным образом", - говорится в решении Европарламента.