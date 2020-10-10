Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ЕС открывает импорт семян из Украины

ЕС открывает импорт семян из Украины
Европарламент проголосовал за признание соответствия семян зерновых украинского производства европейским стандартам. Об этом в четверг, 8 октября, сообщило радио Deutsche welle.
Теперь соответствующее решение должен принять Совет ЕС, после чего оно будет опубликовано в официальном вестнике Евросоюза и вступит в силу. Это позволит украинским агрохолдингам экспортировать семенную продукцию в ЕС.
До настоящего времени Украины не было в списке третьих стран, выращивание и сертификация семян в которых эквивалентны европейским.
Официальный Киев еще в 2015 году просил Еврокомиссию включить Украину в этот перечень и разрешить экспорт, тогда же представители ЕС провели проверку украинских стандартов.

"По итогам этого аудита был сделан вывод, что полевые инспекции урожаев семенных культур, отбор проб, тестирования и официального контроля семян зерновых осуществляется должным образом", - говорится в решении Европарламента.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Собянин: власти Москвы "ничего не замазывают" в ситуации с коронавирусом
Собянин: власти Москвы "ничего не замазывают" в ситуации с
Реакция Тэхёна на солисток TWICE. Это надо видеть!
Реакция Тэхёна на солисток TWICE. Это надо видеть!
Джин и Чонгук испортили рекламный ролик своим поведением
Джин и Чонгук испортили рекламный ролик своим поведением
Тэхён рассказал, почему ненавидит обувь
Тэхён рассказал, почему ненавидит обувь
Анастасия Решетова прокомментировала разрыв с Тимати: "Там все сложно"
Анастасия Решетова прокомментировала разрыв с Тимати: "Там все сложно"
Эмальеры Его Величества: выставка Фаберже и Рюкерта в Кремле
Эмальеры Его Величества: выставка Фаберже и Рюкерта в Кремле
Россия ведет переговоры с Боливией о поставке вакцины "Спутник V"
Россия ведет переговоры с Боливией о поставке вакцины "Спутник V"
Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
"С тобой везде я дома": Регина Тодоренко и Влад Топалов выпустили первую совместную песню
"С тобой везде я дома": Регина Тодоренко и Влад Топалов выпустили
43-летний любовник исчезнувшей в Крыму студентки рассказал, что на самом деле с ней произошло
43-летний любовник исчезнувшей в Крыму студентки рассказал, что на
Что такое зона комфорта и чем она может быть для вас опасна
Что такое зона комфорта и чем она может быть для вас опасна
Глава международного комитета Совфеда: разорван круг насилия
Глава международного комитета Совфеда: разорван круг насилия

Топ на сегодня

Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против США: о чем пишут в Телеграме 9 октября
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели

Еще по теме

Регионам помогут выращивать бобовые культуры
Аграрии ДНР приступили к подготовке семян для осенней посевной кампании
Европарламент решил судьбу безвизового режима для Украины и Грузии
Появление изолированных семеноводческих зон может быть ускорено