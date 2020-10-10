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Еще у одного нардепа подтвердили COVID-19

Еще у одного нардепа подтвердили COVID-19

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Народный депутат Сергей Евтушок (избран в Раду по спискам партии ВО «Батьківщина») рассказал о заболевании коронавирусом. Напомним, ранее о коварстве недуга в интервью «ФАКТАМ» рассказал его коллега по парламенту Жан Беленюк.

По его словам, уже целую неделю у него нет никаких симптомов — ни кашля, ни температуры, ни даже потери нюха, однако тест снова оказался позитивным.

Политик, который остается в самоизоляции, признался в Facebook, что единственной радостью для него остается тот факт, что семья легче и быстрее перенесла инфицирование, а жена и дочь уже получили отрицательные тесты.

«Не забывайте о карантинных мерах, будьте внимательны к своему здоровью — это главное», — написал Евтушок.

Отметим, что 30 сентября впервые появилась в сессионном зале выздоровевшая Юлия Тимошенко и в тот же день парламент ушел на новый карантин.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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