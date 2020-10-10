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Фигуристка Евгения Медведева получила серьезную травму спины

Фигуристка Евгения Медведева получила серьезную травму спины

Самая именитая российская фигуристка Евгения Медведева раскрыла тайну своего диагноза. Спортсменка сообщила, что получила серьезную травму спины, о чём написала в своём Instagram:


«Со мной все в порядке. Старые проблемы со спиной дали о себе знать в самый неподходящий момент. Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но все тщетно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием»


написала Медведева

Поклонников Евгения Медведева призвала не паниковать и пообещала вернуться с новой программой в следующем году. Но, фанатов уже не остановить. В российском Twitter началась мощная поддержка в адрес талантливой фигуристки:


Тем временем, врачи в социальных сетях призывают Евгению Медведеву не рисковать и максимально восстановится, иначе четвертных поддержек мы больше не увидим.

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По материалам: popcake.tv

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