Фигуристка Евгения Медведева получила серьезную травму спины

Алексей Вольцев

Самая именитая российская фигуристка Евгения Медведева раскрыла тайну своего диагноза. Спортсменка сообщила, что получила серьезную травму спины, о чём написала в своём Instagram:

«Со мной все в порядке. Старые проблемы со спиной дали о себе знать в самый неподходящий момент. Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но все тщетно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием»

Мне посчастливилось родиться с тобой в одно время. Посчастливилось радоваться за тебя, когда ты улыбаешься, и переживать, когда у тебя не все хорошо. Это так чудесно. Ты Великая. Ты в наших сердцах и мы будем болеть за тебя. Только ты не болей.#ЖеняПоправляйся pic.twitter.com/VDvrhEbggt — холодный чай (@promozglo) October 9, 2020

написала Медведева

Поклонников Евгения Медведева призвала не паниковать и пообещала вернуться с новой программой в следующем году. Но, фанатов уже не остановить. В российском Twitter началась мощная поддержка в адрес талантливой фигуристки:

#женяпоправляйся в поддержку фанатов Жени Медведевой и самой Жени ✨ — High hopes (@nadupv) October 9, 2020

Тем временем, врачи в социальных сетях призывают Евгению Медведеву не рисковать и максимально восстановится, иначе четвертных поддержек мы больше не увидим.

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