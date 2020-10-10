Фильма не будет! Паттинсон сорвал съемки «Бэтмена»

Алексей Вольцев

YouTube-блогер Doomcock разоблачил главного «вампира» киноиндустрии Роберта Паттинсона (Robert Pattinson). По заявлению контент-мейкера, работа над «Бэтменом» может быть остановлена на какой-либо период или окончательно по причине ссоры главного актера картины с режиссером Мэттом Ривзом (Matt Reeves). Оказалось, что Ривз взбесился, увидев, в какой ужасной физической форме пребывает Роб после карантина и отправил его на «перевоспитание» в спортивный зал, чтобы вернуть былые рельефы сексуального артиста.

«Новость о том, что «Бэтмен» заболел коронавирусом – не что иное, как ложь, покрывающая грешок актера перед съемочным кастом и публикой, ожидающей сиквел»,

— пояснил блогер.

Doomcock также упомянул, что режиссер слишком зол на «взлетевшего до небес» Паттинсона, чтобы продолжать с ним сотрудничество, в связи с чем дальнейшая работа над историей о супергерое под угрозой. Публика, конечно же, уже слышала о наплевательском отношении Паттинсона к работе и выросшей гордыне некогда неизвестного парнишки с гитарой, но, как говорят в сети, «охамел ли он настолько», чтобы подвести всю съемочную группу из-за бесконтрольного поедания чипсов и меню из «макдака»?

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