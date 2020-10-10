Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года

Вадим Карасев

Деньги нужны всем и каждому. Финансовые проблемы выбивают нас из колеи и заставляют переживать и нервничать. Советы астрологов помогут не беспокоиться в середине октября.

На этой неделе очень сильно повезет харизматичным и обаятельным Знакам Зодиака. Дело в том, что такие люди смогут гораздо быстрее договариваться с коллегами, начальством, партнерами и клиентами. Обаятельным людям улыбнется удача при поисках новой работы.

Овен

Овнам стоит оставаться оптимистичными и не давать меланхоличному настрою сбить себя с правильного финансового пути. Отрицательные мысли и неуверенность победит мантра исцеления от негатива. Также полезно будет общаться с добродушными коллегами, обращаться за помощью. Ничего зазорного в этом нет. Нужно лишь помнить о том, что в будущем придется вернуть должок, ведь никто ничего не делает просто так, бесплатно. Если такие люди есть в окружении Овнов, за них нужно держаться: астрологи советуют ценить доброту.

Телец

Деньги и Тельцы — неразлучны. Тельцы являются прирожденными бизнесменами, но на этой неделе их способности могут подавить энергетические вампиры, о наличии которых говорят особые признаки. Враги и недоброжелатели не дремлют. Их будет много, а их действия могут стать весьма ощутимыми. Лучше не фокусироваться на войне с ними, а спокойно делать свои дела и следовать планам на каждый день. Только так можно будет преуспеть и приумножить свои активы.

Близнецы

Самое главное для Близнецов сейчас — не пользоваться советами окружающих людей. Особенно если их дает тот, кого об этом не просили. Нужно стремиться к самостоятельности, а самостоятельность требует наличия внутренней гармонии и силы. Достичь такого состояния этим людям помогут пять полезных упражнений. Равновесие души приведет к тому, что принимать сложные решения будет гораздо проще. Мотивация и желание достичь чего-то большего тоже не пропадут. Это идеальная неделя для новых начинаний.

Рак

В первой половине недели ожидается большое количество событий и людей, которые могут забирать жизненную энергию Раков. Нужно будет поставить энергетическую защиту, чтобы противостоять расстройствам, негативу, токсичным людям, манипуляторам. Вторая половина недели прекрасно подходит для творческой работы, походов по магазинам, обновления гардероба. Также можно смело отправляться в командировки и путешествия. Смена обстановки поможет Ракам обдумать всё происходящее и посмотреть на ситуацию под другим углом.

Лев

Для Львов, которые желают выбраться из финансовой ямы, наступает отличное время. Звезды дадут им силы, удачу и энергию для повышения благосостояния. Также полезно будет следовать шести секретам богатства. Всем, у кого с финансами полный порядок, лучше сфокусироваться на приумножении капитала. Из трат самой полезной будет покупка знаний и опыта — можно записываться на курсы повышения мастерства, покупать книги или материалы на профессиональную тему. Очень полезным будет общение с опытными людьми.

Дева

Девам стоит положиться на самих себя и помнить о законе притяжения. Если начались неприятности, стоит проанализировать шесть причин, по которым они могут происходить. Вообще, у Дев сейчас начинается отличное время для самоанализа и работы над ошибками. Астрологи лишь советуют не слишком сильно углубляться в прошлое, потому что прошлое и деньги никак не связаны. Звезды и планеты не оставят Дев без «бонусов» — они существенно усилят интуицию этих людей, дав им возможность более объективно оценивать риски.

Весы

У Весов наступает время, в которое без оберегов для финансового благополучия просто не обойтись. Возможно появление на пути каких-то мелких неприятных препятствий, которые могут выбивать из колеи и заставлять принимать неправильные решения. Вторая половина недели ознаменуется большим финансовым успехом для представителей таких профессий, как продавец, бухгалтер, преподаватель математики. На выходных можно заниматься шопингом, покупать вещи для дома, мебель, аксессуары.

Скорпион

Поменять жизнь к лучшему Скорпионам поможет магия закрытого рта. Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно рекомендуют не рассказывать никому о своих планах и не делиться амбициями и целями. Также не стоит на работе и в бизнесе развязывать скандалы и провоцировать конфликты, поддерживать такие ситуации. Нужно идти по пути созидания. В противном случае кошелек Скорпионов может опустеть. Эта неделя отметится изменчивостью энергии звезд, поэтому ждать, что удача будет постоянно рядом, не стоит.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе придется больше работать, больше времени посвящать делам, связанным с финансовой составляющей. Разумеется, это потребует больше времени и сил. Чтобы они не утекали сквозь пальцы, нужно залатать возможные дыры, через которые утекает жизненная энергия. Астрологи советуют помнить об отдыхе и не переутомляться. До 15 октября лучше не посещать спортзал либо ограничить силовые нагрузки. Также лучше не приносить рабочий негатив домой. Дома нужно думать только о приятном.

Козерог

Козерогам стоит обратить внимание на тех людей, которые успешнее. У них можно перенять несколько важных секретов, которые ускорят процесс получения денег. С 12 по 16 число Козерогам нужно сфокусироваться на поисках новых увлечений. Велика вероятность того, что многие из них можно будет монетизировать в будущем. Если интересное хобби уже имеется, необходимо посвятить ему побольше свободного времени в конце недели и особенно на выходных. На работе и в бизнесе лучше не начинать ничего нового.

Водолей

У Водолеев начинается очень благоприятная неделя для финансовых дел. Им можно направлять все свои силы в работу. Немного времени стоит оставлять для духовных практик, в том числе для мантры богатства и процветания. Особый успех ожидает Водолеев в творческой сфере. Также этим людям повезет в поисках новой работы: удача ждет их в моменты адаптации к новым условиям. В целом середину октября можно считать временем, идеально подходящим для любой работы.

Рыбы

Рыбам для повышения финансовой удачи можно пользоваться быстрыми заговорами на притяжение денег. В период с 12 по 18 октября слова и мысли будут иметь огромный вес. Они станут проводниками в мир большой прибыли и денежного успеха. Однако важно не делать из денег культ. Нужно сфокусироваться на достижении целей и самореализации. Деньги — это то, что приходит, когда человек достигает целей и становится лучше. Астрологи советуют не гнаться за чистой прибылью и не переходить дорогу другим людям ради выгоды.