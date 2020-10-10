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Газпромбанк подписал соглашение о партнерстве с казачьими организациями

Газпромбанк подписал соглашение о партнерстве с казачьими организациями
. Газпромбанк подписал соглашения о стратегическом партнерстве с общероссийской организацией по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и зарубежья" и АНО "Гандбольный клуб "Донские казаки – ЮФУ", сообщает банк в пятницу.

Соглашения предусматривают сотрудничество в реализации инвестиционных программ и проектов, а также развитии банковских услуг для предпринимателей среди казачества.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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