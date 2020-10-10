Глава КНДР объяснил, зачем его стране нужна военная мощь

Лидия Мартынова

На военном параде в Пхеньяне, который было проведен впервые с 2018 года, военные Северной Кореи представили новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Пуккыксон 4-А».

Парад был приурочен к 75-й годовщине Трудовой партии Кореи (ТКГ). Трансляцию мероприятия 10 октября вело Центральное телевидение КНДР.

В переводе с корейского «Пуккыксон» означает «Полярная звезда», подобные ракеты можно запускать с подводных лодок. На параде эти МБР везла тяжелая техника.

В мероприятии принял участие и лидер страны Ким Чен Ын, который пообещал преодоление кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также, что Северная и Южная Кореи вскоре «возьмутся за руки».

Присутствие северокорейского лидера, как и его довольно длинная речь явно должны были показать, что он чувствует себя хорошо, несмотря на слухи о его болезни и даже смерти.

Комментируя демонстрацию военной мощи своего государства, товарищ Ким отметил, что КНДР наращивает ее для собственной защиты и не намерена использовать оружие первой.

«КНДР наращивает силы сдерживания войны не для того, чтобы направить их против кого-то… Мы лишь пытаемся защитить себя, и не будем использовать силу первыми», — цитирует северокорейского лидера РИА Новости.

Председатель подчеркнул, что врагов ждет «возмездие» в случае атаки на «страну Чучхе». Ким Чен Ын также отметил, что «время на стороне» КНДР, и призвал жителей страны идти к «выполнению целей на пути строительства социализма».

Как сообщало ИА Newstes, ранее Ким Чен Ын заявил, что в КНДР нет коронавируса благодаря тому, что ее граждане живут изолированно и не общаются с иностранцами.