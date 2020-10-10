Глава КНДР объяснил, зачем его стране нужна военная мощь
На военном параде в Пхеньяне, который было проведен впервые с 2018 года, военные Северной Кореи представили новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Пуккыксон 4-А».
Парад был приурочен к 75-й годовщине Трудовой партии Кореи (ТКГ). Трансляцию мероприятия 10 октября вело Центральное телевидение КНДР.
В переводе с корейского «Пуккыксон» означает «Полярная звезда», подобные ракеты можно запускать с подводных лодок. На параде эти МБР везла тяжелая техника.
В мероприятии принял участие и лидер страны Ким Чен Ын, который пообещал преодоление кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также, что Северная и Южная Кореи вскоре «возьмутся за руки».
Присутствие северокорейского лидера, как и его довольно длинная речь явно должны были показать, что он чувствует себя хорошо, несмотря на слухи о его болезни и даже смерти.
Комментируя демонстрацию военной мощи своего государства, товарищ Ким отметил, что КНДР наращивает ее для собственной защиты и не намерена использовать оружие первой.
Председатель подчеркнул, что врагов ждет «возмездие» в случае атаки на «страну Чучхе». Ким Чен Ын также отметил, что «время на стороне» КНДР, и призвал жителей страны идти к «выполнению целей на пути строительства социализма».
Как сообщало ИА Newstes, ранее Ким Чен Ын заявил, что в КНДР нет коронавируса благодаря тому, что ее граждане живут изолированно и не общаются с иностранцами.