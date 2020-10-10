Глава международного комитета Совфеда: разорван круг насилия
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя договоренности о прекращении огня в Карабахе, отметил, что разорван замкнутый круг взаимного насилия.
Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились дольше 10 часов и завершились принятием соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12часов (полудня) 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями МККК.
Сенатор также выразил благодарность Баку и Еревану за встречу в Москве.