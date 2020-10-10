Глава международного комитета Совфеда: разорван круг насилия

Алексей Вольцев

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя договоренности о прекращении огня в Карабахе, отметил, что разорван замкнутый круг взаимного насилия.

Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились дольше 10 часов и завершились принятием соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12часов (полудня) 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями МККК.

«Произошло главное — разорван замкнутый круг взаимного насилия. Есть шанс — если не на мир, то на перемирие. Лучше так, чем никак. Провокаторы, если они вновь появятся, будут в конечном счете стрелять по пленным и по павшим. И они должны об этом знать. Поэтому их не должно быть. Ни с одной из сторон», — написал Косачев в Facebook.

Сенатор также выразил благодарность Баку и Еревану за встречу в Москве.