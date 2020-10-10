Глава Минздрава Италии созывает экстренное совещание для обсуждения мер против COVID-19

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца назначил на воскресенье экстренное совещание научно-технического комитета, созданного при правительстве страны из-за пандемии COVID-19. Как пишет Corriere della Sera, обсуждаться будут вопросы, связанные с возможностью принятия дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса, которым за прошедшие сутки только в одной области Ломбардия были заражены 1 140 человек.

Всего же в Италии, сообщило в субботу министерство здравоохранения страны, за прошедшие 24 часа в результате обработки порядка 133 тысяч анализов на COVID-19 было обнаружено 5 724 новых случая заражения, что на 352 случая больше, чем днём ранее.

После Ломбардии, больше всего инфицированных зарегистрировано в Кампании — 664, в Венето — 561, в Тоскане — 548 и в Лацио — 384.

Точно установленными носителями вируса в Италии в настоящий момент являются 74 829 человек. Госпитализированы с симптомами заболевания 4 336 человек (плюс 250 за сутки). В отделениях интенсивной терапии проходят лечение 390 тяжелобольных (плюс три). Количество бессимптомных носителей COVID-19, которым предписан карантин или в домашняя самоизоляции, составляет 70 103 (плюс 4466).

Признаны выздоровевшими 976 человек. Общее количество вылечившихся от коронавируса достигло 238 525. Вместе с тем за сутки зарегистрировано 29 летальных случая, вызванных COVID-19. Число его жертв в Италии составляет36 140.

За время пандемии в стране были заражены коронавирусом нового типа 349 494 человека, включая умерших и выздоровевших.