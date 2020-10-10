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Хотевшие вступить в «Азов» американцы высланы с Украины за нацизм

Хотевшие вступить в «Азов» американцы высланы с Украины за нацизм

С Украины высланы двое граждан США, изобличенные накануне СБУ в попытке создать в Незалежной неонацистское сообщество. Приезжие американцы — члены американского сообщества Atomwaffen Division (AD, в переводе с немецкого — «дивизия атомных войск»).

В идеологии АD, кроме гитлеровского нацизма и итальянского фашизма, присутствует наследие американского хиппи-сатаниста Чарльза Мэнсона. Члены AD сжигают флаги и Конституцию США, избивают негров и евреев, призывают к терактам на электростанциях и других объектах гражданской инфраструктуры Америки. Цель сообщества — всемирная нацистская революция.

По данным исследователей экстремизма из США, на Украину члены AD приехали с относительно мирными для Незалежной целями — вступить добровольцами в запрещенный в России «Азов» и потом воевать на Донбассе под флагами Украины. Неонацисты из США с разным успехом выезжают для этого на Украину, начиная с 2014 года. Этим же американцам послужить Украине помешала СБУ, увидевшая в их «украинском патриотизме» нацизм.

В США подчеркивают, что неонацистское формирование «Азов» с 2014 года является регулярным полком Нацгвардии МВД Украины, а глава МВД Украины Арсен Аваков — негласный шеф «Азова». Украинские наблюдатели полагают: сейчас между Аваковым и главой СБУ Иваном Бакановым наблюдаются разногласия. Другие украинцы шутят: то, что американцев не пустили в «Азов» за нацизм, это как если бы из гестапо увольняли за садизм.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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