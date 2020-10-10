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Игорь Крутой прокомментировал свои отношения с Димашем

Игорь Крутой прокомментировал свои отношения с Димашем

Долгое время Игорь Крутой хранил молчание и не комментировал слухи о любовной связи со своим подопечным Димашем Кудайбергеновым. Напомню, что в прошлом году, в СМИ бурно обсуждались сплетни, о якобы любовном романе продюсера и артиста. Наконец-то Игорь Яковлевич Крутой расставил все точки над «И».


«Меня можно в чём угодно обвинить, в алкоголизме, наркомании, но только не в этом. И, вся моя жизнь об этом говорит. Какой любовный роман с Димашем, это полный бред от людей, которые любят копаться в грязи» — прокомментировал Крутой в интервью в проекте «Алёне, Блин»


Игорь Яковлевич также рассказал, что восхищается талантом Димаша и был для него, в первую очередь, композитором и лишь частично продюсером, причём с Димашем даже не был подписан контракт.

«Мне не нужен контракт с Димашем. Я всё еще композитор, мне больше нравится это профессия» — рассказал Крутой.

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По материалам: popcake.tv

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