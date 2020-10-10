Иностранным юрлицам могут упростить аккредитацию филиалов

Лидия Мартынова

Процедуры аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц предлагается усовершенствовать. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в первом чтении в октябре.

Исходя из предложений зарубежных компаний срок аккредитации филиалов и представительств иностранных юрлиц предлагают сократить с 25 до 15 рабочих дней. При этом, аккредитация, согласно документу, может быть приостановлена, если не предоставлены необходимые документы или они не соответствуют требованиям. На устранение недочетов будет даваться до 15 рабочих дней. Если нарушения не будут устранены, юрлицу в аккредитации откажут.

Гражданам, ранее задействованным в создании и деятельности юрлиц с признаками фиктивности, предлагается ввести ограничения в назначении руководителями филиала или представительства иностранного юрлица на определенный срок. Также запрещается аккредитация филиала или представительства компании, имеющей долги перед бюджетной системой России.

Предлагаемые изменения призваны улучшить инвестклимат для иностранных инвесторов, работающих в России. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования — это необходимо для приведения действующих нормативных правовых актов в соответствие с предлагаемыми нормами.

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