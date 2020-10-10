Эксперты объяснили каким образом Китай справился с коронавирусом
В Китае фиксируется настоящее эпидемиологическое «чудо» — пандемия коронавируса, которая с новой силой бушует во всем остальном мире, в Поднебесной практически сошла на нет.
Вопрос о том, почему в стране, откуда по планете началось распространение Covid-19, теперь фиксируют лишь несколько десятков новых заражений за сутки, волнует многих.
Ответить на него попытались российские специалисты в беседе РБК. Так, вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен в том, что китайские данные точно не являются результатом манипуляций со статистикой.
С ним согласилась директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По её словам, на темпы распространения коронавируса в Китае повлияло несколько факторов.
При этом она все же напомнила о «смещенной» статистике, которая практикуется в Китае.
Отметим, что по данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, в стране за минувшие сутки выявлено 54 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего по официальным данным, в Китае было выявлено свыше 90 тысяч инфицированных коронавирусом; 4,7 тысячи человек погибли, 85,6 тысячи — вылечились.
Ранее ИА Newstes сообщало, что президент США Дональд Трамп вновь обвинил Китай в распространении коронавируса по миру и пообещал, что Пекин «заплатит» за это.