Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Эксперты объяснили каким образом Китай справился с коронавирусом

Эксперты объяснили каким образом Китай справился с коронавирусом

Эксперты объяснили каким образом Китай справился с коронавирусом

В Китае фиксируется настоящее эпидемиологическое «чудо» — пандемия коронавируса, которая с новой силой бушует во всем остальном мире, в Поднебесной практически сошла на нет.

Вопрос о том, почему в стране, откуда по планете началось распространение Covid-19, теперь фиксируют лишь несколько десятков новых заражений за сутки, волнует многих.

Ответить на него попытались российские специалисты в беседе РБК. Так, вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен в том, что китайские данные точно не являются результатом манипуляций со статистикой.

«Думаю, дело тут в высокой дисциплине и эффективном карантине. Они смогли задушить эпидемию в зародыше, а у нас она уже далеко не в зародыше, и мы карантином её задушить не сможем», — подчеркнул он.

С ним согласилась директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По её словам, на темпы распространения коронавируса в Китае повлияло несколько факторов.

«Китай достаточно сильно закрылся сейчас и стратегию „трёх Т“ (traffic, testing, tracing) строго выполняет. Для Китая в целом дисциплина поведения населения характерна куда больше, чем для стран Европы и нас в том числе», — отметила Попович.

При этом она все же напомнила о «смещенной» статистике, которая практикуется в Китае.

«Тут надо смотреть уровень смертности и понимать, насколько мы доверяем причинам смертности, которые они указывают», — заявила Попович.

Отметим, что по данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, в стране за минувшие сутки выявлено 54 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего по официальным данным, в Китае было выявлено свыше 90 тысяч инфицированных коронавирусом; 4,7 тысячи человек погибли, 85,6 тысячи — вылечились.

Ранее ИА Newstes сообщало, что президент США Дональд Трамп вновь обвинил Китай в распространении коронавируса по миру и пообещал, что Пекин «заплатит» за это.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Звезду “Универа” раскритиковали в Сети за слишком “открытое” платье
Звезду “Универа” раскритиковали в Сети за слишком “открытое” платье
Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных курсах
Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных
Митрофанов: Власти совершили вызывающий шаг против русских Латвии
Митрофанов: Власти совершили вызывающий шаг против русских Латвии
"Нас ждет конфликт": Крид высмеял Тимати за подражание и получил жесткий ответ
"Нас ждет конфликт": Крид высмеял Тимати за подражание и получил
"Сил нет": Лера Кудрявцева расплакалась на камеру
"Сил нет": Лера Кудрявцева расплакалась на камеру
«Больше не сможет выступать», — Тэхён получил травму
«Больше не сможет выступать», — Тэхён получил травму
И вновь рекорд. В РФ второй день фиксируют свыше 12 тысяч случаев COVID
И вновь рекорд. В РФ второй день фиксируют свыше 12 тысяч случаев
На Кубани создали единую торговую онлайн-площадку сельхозпродукции
На Кубани создали единую торговую онлайн-площадку сельхозпродукции
В России за сутки выписали 6781 переболевшего COVID-19
В России за сутки выписали 6781 переболевшего COVID-19
Газпромбанк подписал соглашение о партнерстве с казачьими организациями
Газпромбанк подписал соглашение о партнерстве с казачьими
Дебаты кандидатов в президенты США отменены
Дебаты кандидатов в президенты США отменены
В России провели более 50,3 миллиона тестов на коронавирус
В России провели более 50,3 миллиона тестов на коронавирус

Топ на сегодня

Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против США: о чем пишут в Телеграме 9 октября
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»

Еще по теме

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Ведущий китайский вирусолог: Российская вакцина от Covid-19 безопасна
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
Вирусолог спрогнозировал несколько волн коронавируса в России