Эксперты объяснили каким образом Китай справился с коронавирусом

Лидия Мартынова

В Китае фиксируется настоящее эпидемиологическое «чудо» — пандемия коронавируса, которая с новой силой бушует во всем остальном мире, в Поднебесной практически сошла на нет.

Вопрос о том, почему в стране, откуда по планете началось распространение Covid-19, теперь фиксируют лишь несколько десятков новых заражений за сутки, волнует многих.

Ответить на него попытались российские специалисты в беседе РБК. Так, вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен в том, что китайские данные точно не являются результатом манипуляций со статистикой.

«Думаю, дело тут в высокой дисциплине и эффективном карантине. Они смогли задушить эпидемию в зародыше, а у нас она уже далеко не в зародыше, и мы карантином её задушить не сможем», — подчеркнул он.

С ним согласилась директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По её словам, на темпы распространения коронавируса в Китае повлияло несколько факторов.

«Китай достаточно сильно закрылся сейчас и стратегию „трёх Т“ (traffic, testing, tracing) строго выполняет. Для Китая в целом дисциплина поведения населения характерна куда больше, чем для стран Европы и нас в том числе», — отметила Попович.

При этом она все же напомнила о «смещенной» статистике, которая практикуется в Китае.

«Тут надо смотреть уровень смертности и понимать, насколько мы доверяем причинам смертности, которые они указывают», — заявила Попович.

Отметим, что по данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, в стране за минувшие сутки выявлено 54 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего по официальным данным, в Китае было выявлено свыше 90 тысяч инфицированных коронавирусом; 4,7 тысячи человек погибли, 85,6 тысячи — вылечились.

Ранее ИА Newstes сообщало, что президент США Дональд Трамп вновь обвинил Китай в распространении коронавируса по миру и пообещал, что Пекин «заплатит» за это.