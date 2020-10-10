Эмальеры Его Величества: выставка Фаберже и Рюкерта в Кремле

Анастасия Иванова

Кризис витязя на распутье

Музеи Московского Кремля открыли сезон выставкой "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали", для которой собрали более 400 драгоценных арт-объектов рубежа XIX-XX веков. Все — из ведущих государственных и частных коллекций. О том, почему русскому человеку близок "Витязь на распутье", как в условиях пандемии в столицу привезли экспонаты из британского Музея Виктории и Альберта и что такое по-настоящему филигранная работа, — в материале РИА Новости.

Эмальер — так красиво называют ювелирных мастеров, чьи произведения представлены на выставке в Кремле. Ее главные звезды — Карл Фаберже и Федор Рюкерт, оба — обрусевшие немцы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Посетительница в медицинской маске на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в зале Успенской звонницы Московского Кремля.

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Посетительница в медицинской маске на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в зале Успенской звонницы Московского Кремля.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Гостья выставки в медицинской маске на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля.

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Гостья выставки в медицинской маске на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Мужчина в защитной маске рассматривает пасхальное яйцо "Московский Кремль" на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля.

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Мужчина в защитной маске рассматривает пасхальное яйцо "Московский Кремль" на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанк1 из 3

Посетительница в медицинской маске на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в зале Успенской звонницы Московского Кремля.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанк2 из 3

Гостья выставки в медицинской маске на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанк3 из 3

Мужчина в защитной маске рассматривает пасхальное яйцо "Московский Кремль" на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанк

У Рюкерта трудилось не более четырнадцати человек (для сравнения: на фабрике Фаберже — около 300). Настоящие хиты небольшой мастерской — серебряные изделия с нанесенными на эмаль миниатюрами, обычно репродукциями картин Виктора Васнецова и Константина Маковского.

Рисунки, кстати, можно сравнить с оригиналами: "Ивана-царевича на сером волке" одолжила Третьяковка, а Исторический музей предоставил портрет Зинаиды Юсуповой "в русском платье".





Особым спросом, рассказывает Татьяна Мунтян, пользовался "Витязь на распутье" — "потому что сюжет затрагивал актуальную для русского человека проблему экзистенциального выбора".

От иконных окладов до футляров для карандашей

Выставка разделена на две части — прогулка от залов Успенской звонницы до Патриаршего дворца займет несколько минут. Однако, говорит Гагарина, это скорее плюс — не будет большого скопления людей. Посещение по тем же причинам организовано по сеансам, с десяти до 16 часов, а билеты продают только на сайте. Открытие экспозиции запланировали на апрель, но из-за пандемии отложили на полгода.

Экспонаты между площадками кураторы распределяли скорее по тематическому принципу. В Успенской звоннице — все, что вручалось на дипломатическом уровне или в высших кругах: богато украшенные оклады икон, массивные кубки. И, конечно, знаменитые пасхальные яйца — причем и от менее известных мастерских, вроде Курлюкова или Чубкова.

Работы Карла Фаберже на их фоне покоряют инженерными находками. Например, пасхальное яйцо в честь завершения Транссибирской магистрали идет в комплекте с миниатюрным золотым поездом, который заводится ключом. Состав едет пару метров, сверкая рубиновыми фонарями и мигая бриллиантовыми фарами.

Музеи Кремля теперь владеют архивом Фаберже — его передали в год 100-летия со дня смерти ювелира. "Вывозили из Швейцарии с большими сложностями из-за пандемии. Сейчас разбираем, ведь в архиве около полутора тысяч единиц", — отмечает Гагарина. Особую ценность представляет альбом с фотографиями подарков, заказанных царской семьей: многие изделия не дошли до нас в первоначальном виде.