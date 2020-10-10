Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эмальеры Его Величества: выставка Фаберже и Рюкерта в Кремле

Эмальеры Его Величества: выставка Фаберже и Рюкерта в Кремле
РИА Новости. Музеи Московского Кремля открыли сезон выставкой "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали", для которой собрали более 400 драгоценных арт-объектов рубежа XIX-XX веков. Все — из ведущих государственных и частных коллекций. О том, почему русскому человеку близок "Витязь на распутье", как в условиях пандемии в столицу привезли экспонаты из британского Музея Виктории и Альберта и что такое по-настоящему филигранная работа, — в материале РИА Новости.

Кризис витязя на распутье

Эмальер — так красиво называют ювелирных мастеров, чьи произведения представлены на выставке в Кремле. Ее главные звезды — Карл Фаберже и Федор Рюкерт, оба — обрусевшие немцы.


© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Посетительница в медицинской маске на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в зале Успенской звонницы Московского Кремля.

1 из 3

Посетительница в медицинской маске на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в зале Успенской звонницы Московского Кремля.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Гостья выставки в медицинской маске на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля.

2 из 3

Гостья выставки в медицинской маске на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Мужчина в защитной маске рассматривает пасхальное яйцо "Московский Кремль" на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля.

3 из 3

Мужчина в защитной маске рассматривает пасхальное яйцо "Московский Кремль" на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанк1 из 3

Посетительница в медицинской маске на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в зале Успенской звонницы Московского Кремля.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанк2 из 3

Гостья выставки в медицинской маске на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанк3 из 3

Мужчина в защитной маске рассматривает пасхальное яйцо "Московский Кремль" на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанк

У Рюкерта трудилось не более четырнадцати человек (для сравнения: на фабрике Фаберже — около 300). Настоящие хиты небольшой мастерской — серебряные изделия с нанесенными на эмаль миниатюрами, обычно репродукциями картин Виктора Васнецова и Константина Маковского.

Рисунки, кстати, можно сравнить с оригиналами: "Ивана-царевича на сером волке" одолжила Третьяковка, а Исторический музей предоставил портрет Зинаиды Юсуповой "в русском платье".


Особым спросом, рассказывает Татьяна Мунтян, пользовался "Витязь на распутье" — "потому что сюжет затрагивал актуальную для русского человека проблему экзистенциального выбора".

От иконных окладов до футляров для карандашей

Выставка разделена на две части — прогулка от залов Успенской звонницы до Патриаршего дворца займет несколько минут. Однако, говорит Гагарина, это скорее плюс — не будет большого скопления людей. Посещение по тем же причинам организовано по сеансам, с десяти до 16 часов, а билеты продают только на сайте. Открытие экспозиции запланировали на апрель, но из-за пандемии отложили на полгода.

Экспонаты между площадками кураторы распределяли скорее по тематическому принципу. В Успенской звоннице — все, что вручалось на дипломатическом уровне или в высших кругах: богато украшенные оклады икон, массивные кубки. И, конечно, знаменитые пасхальные яйца — причем и от менее известных мастерских, вроде Курлюкова или Чубкова.


Работы Карла Фаберже на их фоне покоряют инженерными находками. Например, пасхальное яйцо в честь завершения Транссибирской магистрали идет в комплекте с миниатюрным золотым поездом, который заводится ключом. Состав едет пару метров, сверкая рубиновыми фонарями и мигая бриллиантовыми фарами.

Музеи Кремля теперь владеют архивом Фаберже — его передали в год 100-летия со дня смерти ювелира. "Вывозили из Швейцарии с большими сложностями из-за пандемии. Сейчас разбираем, ведь в архиве около полутора тысяч единиц", — отмечает Гагарина. Особую ценность представляет альбом с фотографиями подарков, заказанных царской семьей: многие изделия не дошли до нас в первоначальном виде.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Собянин: власти Москвы "ничего не замазывают" в ситуации с коронавирусом
Собянин: власти Москвы "ничего не замазывают" в ситуации с
Реакция Тэхёна на солисток TWICE. Это надо видеть!
Реакция Тэхёна на солисток TWICE. Это надо видеть!
Джин и Чонгук испортили рекламный ролик своим поведением
Джин и Чонгук испортили рекламный ролик своим поведением
Тэхён рассказал, почему ненавидит обувь
Тэхён рассказал, почему ненавидит обувь
Анастасия Решетова прокомментировала разрыв с Тимати: "Там все сложно"
Анастасия Решетова прокомментировала разрыв с Тимати: "Там все сложно"
Эмальеры Его Величества: выставка Фаберже и Рюкерта в Кремле
Эмальеры Его Величества: выставка Фаберже и Рюкерта в Кремле
Россия ведет переговоры с Боливией о поставке вакцины "Спутник V"
Россия ведет переговоры с Боливией о поставке вакцины "Спутник V"
Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
"С тобой везде я дома": Регина Тодоренко и Влад Топалов выпустили первую совместную песню
"С тобой везде я дома": Регина Тодоренко и Влад Топалов выпустили
43-летний любовник исчезнувшей в Крыму студентки рассказал, что на самом деле с ней произошло
43-летний любовник исчезнувшей в Крыму студентки рассказал, что на
Что такое зона комфорта и чем она может быть для вас опасна
Что такое зона комфорта и чем она может быть для вас опасна
Глава международного комитета Совфеда: разорван круг насилия
Глава международного комитета Совфеда: разорван круг насилия

Топ на сегодня

Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против США: о чем пишут в Телеграме 9 октября
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели

Еще по теме

В США открылась крупнейшая за 30 лет выставка «Неизвестный Фаберже»
Архив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля
Выставку "Фаберже и придворные ювелиры" в Историческом музее продлят
Российского олигарха заподозрили в вывозе из России яиц Фаберже