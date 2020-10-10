Количество отравившихся в Дагестане детей увеличилось до 46

Анастасия Иванова

Количество детей, отравившихся в столице Дагестана Махачкале, увеличилось до 46. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает РИА «Новости».

«Еще четверо детей госпитализировали за ночь с признаками острой кишечной инфекции. Общее количество отравившихся достигло 46», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 42 ребенка находятся в медицинском учреждении республики с признаками отравления — 36 из них поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо — школьники и двое детей, которые не посещают детский сад. На тот момент их состояние оценивалось как средней степени тяжести.

По данным Роспотребнадзора, специалисты приступили к санитарно-эпидемиологическому расследованию — результаты исследования будут известны в ближайшие несколько дней.