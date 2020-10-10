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Консульство: В Резекне без согласования перезахоронят советских пленных

Консульство: В Резекне без согласования перезахоронят советских пленных

Генеральное консульство РФ в Даугавпилсе выразило недоумение принятым на заседании городской думы Резекне решением провести в ближайшее время на территории братского кладбища на ул. Миера перезахоронение части останков советских военнопленных лагеря «Шталаг-340/347», найденных весной этого года в ходе реконструкции парка резекненского Северного района, без согласования с российской стороной.

Генеральное консульство напоминает, что его сотрудники во время встреч с представителями Министерства иностранных дел Латвии и руководством города Резекне неоднократно подчеркивали, что судьба обнаруженных в Северном районном парке города останков должна решаться в соответствии с «Соглашением между Правительством РФ и Правительством Латвии о статусе латвийских захоронений на территории России и российских захоронений на территории Латвии» от 2007 года.

«В частности, пунктом 4-м статьи 3-й Соглашения предусмотрено, что обустройство вновь обнаруженных захоронений производится в местах нахождения останков или в иных местах, достойных памяти погибших, ПО ОБОЮДНОМУ СОГЛАСИЮ СТОРОН. При этом согласно пункту 3-м статьи 4-й Соглашения, перезахоронение останков из мест захоронений на территории государства, где проводилось первоначальное погребение, производится ТОЛЬКО С СОГЛАСИЯ ОБЕИХ СТОРОН. Каких-либо официальных обращений с просьбой согласовать вопрос перезахоронения советских военнопленных, эксгумированных в Северном парке Резекне, ни из внешнеполитического ведомства Латвии, ни из уполномоченного в рамках Соглашения Комитета братских кладбищ Латвии в адрес российских загранучреждений или МИД России не поступало. При этом городское руководство Резекне не сочло нужным даже проинформировать российских дипломатов о планируемой процедуре перезахоронения. Мы констатируем, что происходящее — намеренно или нет — является прямым нарушением двустороннего межправительственного соглашения о статусе латвийских захоронений на территории России и российских захоронений на территории Латвии со всеми вытекающими из этого последствиями», — подчеркивают российские дипломаты.

В консульстве отмечают, что более «своевременного» знака неуважения к двустороннему международно-правовому акту придумать было невозможно. «Российская сторона готовится к проведению в Москве в самое ближайшее время двусторонних консультаций на уровне директоров политдепартаментов МИДов двух стран, а также пытается убедить латвийскую сторону в необходимости скорейшего проведения в Латвии отложенного из-за пандемии коронавируса очередного заседания совместной комиссии по военно-мемориальной проблематике, в рамках которой российская делегация хотела бы посетить место обнаружения останков в Резекне. Похоже, повестка дня обоих мероприятий имеет все шансы расшириться за счёт этого не вполне приятного вопроса», — отмечают дипломаты.

Отметим, что в апреле этого года в Резекне в ходе строительных работ в парке Северного района обнаружили фрагменты человеческих костей — было установлено, что это останки советских военнопленных. Как сообщило городское самоуправление, первые находки такого рода были обнаружены в октябре прошлого года. В данном случае речь идет о массовых захоронениях на территории бывшего лагеря советских военнопленных.

Как только строители наткнулись на человеческие кости, данный отрезок траншеи для прокладки кабеля огородили, было принято решение о привлечении профессиональных поисковых отрядов для извлечения останков из земли. В Резекне прибыл поисковый отряд «Легенда», который сразу же приступил к работе. По словам руководителя «Легенды» Талиса Эшмитса, несколько найденных солдатских медальонов подтверждают тот факт, что это захоронения советских военнопленных конца 1941 — начала 1942 года. К 21 апреля были найдены останки 46 человек.

В самоуправлении отметили, что извлеченные из земли останки в дальнейшем будут захоронены на кладбище на улице Миера. В середине 60-х годов в Резекне при строительстве жилого массива в районе нынешней улицы Атмодас уже находили останки узников лагеря для советских военнопленных — они частично были перезахоронены на том же кладбище на улице Миера.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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