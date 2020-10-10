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"Крик беспомощности". Аксенов о санкциях Украины к Никарагуа

"Крик беспомощности". Аксенов о санкциях Украины к Никарагуа
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал вводимые украинскими властями санкции против Никарагуа из-за назначения в регионе почетного консула.

Ранее украинский МИД направил ноту в латиноамериканскую страну с требованием не назначать консула на российском полуострове. Власти Никарагуа проигнорировали ноту. Кабинет министров Украины на заседании в пятницу принял распоряжение, которым инициируется процедура ввода санкций против Никарагуа.

"Мнение украинской стороны по поводу назначения консула в Крыму не интересует ни страны, принимающие подобные решения, ни тем более крымчан. Санкции, которые так "щедро" раздает Украина, – это, на самом деле, крик беспомощности. Страна, лишенная стержневых основ государственности, искалеченная множеством внутренних социально-экономических проблем и управляемая заокеанскими кукловодами, способна только на бессмысленные санкции, пустые заявления и глупые обвинения", – написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".


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# В мире
По материалам: ria.ru

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