Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года

Вадим Карасев

В любви редко все идет по плану, но если приложить определенные усилия, то можно направить события в нужное русло. Астрологи расскажут вам о том, что нужно делать на этой неделе, чтобы привлечь больше удачи и любви в свою жизнь.

Не забывайте о том, что использование любовных талисманов поможет существенно повысить удачу и привлечь успех в амурных делах. Вне зависимости от того, каким будет настроение звезд и планет в тот или иной период, талисманы любви будут помогать вам преодолевать препятствия на пути к счастью.

Овен

Этот период будет очень благоприятным для Овнов. Им стоит быть собой, стараться не унывать и не вешать нос. Для счастливой жизни им потребуется следовать духовным законам успеха. Они же приведут Овнов к амурному счастью. Привлечь любовь в состоянии духовного равновесия и просветленности будет гораздо проще. Нужно стремиться к взаимопониманию и крайне осторожно разговаривать с любимым человеком. Одиноким Овнам удастся произвести отличное первое впечатление.

Телец

У Тельцов начинается время, когда противоположный пол будет проявлять к ним повышенное внимание. Но также ими могут заинтересоваться энергетические вампиры и токсичные люди. Тельцам стоит пользоваться практическими советами о том, как противостоять этим людям. Токсичные знакомые могут нарушить планы Тельцов, своими токсичными словами и выходками навредить их уверенности. Стоит обходить таких людей стороной и не слушать критику в свой адрес.

Близнецы

Близнецам для привлечения любви можно воспользоваться специальными обрядами. Настоящим магнитом для противоположного пола станет их оптимизм, врожденная харизма и обаяние. Сохранить и укрепить уже существующую любовь им поможет только честность и открытость с близким человеком. Это идеальный период для совместных дел — походов по магазинам, отдыха и поездок в другие города и страны.

Рак

На этой неделе случится противостояние Марса. Мощь стихии Огня придаст Ракам сил и уверенности в себе. Чтобы не растерять позитивную энергию, стоит как можно меньше общаться с конфликтными и грубыми Знаками Зодиака. Раки сами входят в этот список, так что астрологи советуют под воздействием мощного Марса не давать волю языку. Критика и неприятные слова могут разрушить любые, даже самые прочные отношения. Нужно следить за своими высказываниями и отвечать любовью на любовь.

Лев

Львам стоит на этой неделе большое значение уделить каждому утру. Если правильно и оптимистично настроиться, то каждый день будет удачным. В любви это особенно актуально. Если не начинать ссор и скандалов за завтраком, то не придется выслушивать претензии за ужином. Нужно быть более открытыми с близкими людьми и научиться давать им больше свободы. Одиноким Львам стоит перенести все свидания на конец недели. Во время романтических встреч лучше не говорить о работе и проблемах.

Дева

Девам необходимо оставаться в тонусе каждый день этой недели. Если быть активными и не поддаваться провокациям со стороны окружающих, то энергии и сил хватит на всё — и на работу, и на любовь. Это очень яркая и запоминающаяся неделя для представителей данного Знака. Звезды подарят Девам новые возможности, сделают их более притягательными для противоположного пола. Девам нужно будет привыкнуть к вниманию людей и не отвергать их желание пообщаться.

Весы

Одиноким Весам звезды и планеты помогут найти вторую половинку. Возможно множество новых знакомств. Также люди охотно могут соглашаться на свидания с Весами. Если отношения начнут развиваться очень бурно, не стоит спешить. Лучше сначала проверить любовную совместимость с партнером, а потом уже прыгать в омут с головой. Очень полезно будет пользоваться советами друзей и родственников относительно отношений с противоположным полом. Близкие люди не будут лукавить на этой неделе.

Скорпион

Людям этого Знака необходимо будет настроиться на позитивную волну. Сила разума и подсознания помогает управлять судьбой, в том числе и в любовной сфере. Необходимо повысить уверенность в себе или хотя бы начать двигаться в этом направлении. Можно начать заниматься спортом, посетить косметические салоны, сменить внешность, обновить гардероб. Все это позитивно скажется на самооценке, а значит, и на любовной сфере. Это касается и мужчин, и женщин.

Стрелец

Новая неделя начнется с противостояния Марса. Это событие откроет перед Стрельцами новые двери в мир любовной удачи. Воплотить мечты в реальность станет гораздо проще, особенно если следовать пяти важным принципам визуализации. Начиная со вторника можно смело ходить на свидания, знакомиться в социальных сетях и в реальной жизни. Также полезно будет переводить существующие отношения на более высокий уровень. Возможно, пришло время признаться кому-то в любви или предложить съехаться давнему партнеру.

Козерог

Козерогам лучше не торопить события. Спешка в любви может стать причиной проблем. Опасным для любви периодом могут стать 15 и 16 октября. В эти дни лучше пользоваться заговорами от бед и проблем, а также остерегаться общения с токсичными людьми. В целом неделя будет довольно спокойной, но Вселенная все равно внесет некоторые позитивные коррективы в любовную сферу. Ждать больших побед не стоит, но продвинуться в этом направлении Козерогам точно удастся.

Водолей

Водолеям астрологи настоятельно не рекомендуют слушать советы окружающих людей, особенно в любовной сфере. Ни к чему хорошему это точно не приведет. Вместо этого лучше обратиться к своей интуиции. Усилить ее можно при помощи пяти эффективных упражнений. В уже существующих отношениях эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не переходить границы дозволенного. Не нужно повышать голос или, наоборот, показывать свое полное безразличие к проблемам второй половинки.

Рыбы

Рыбам на этой неделе потребуется проявить максимальную активность в общении. Привлечь в свою жизнь нужные события и людей Рыбам помогут три эффективные практики, а также открытость, уважительное поведение и юмор. Окружающим людям захочется чувствовать легкость и оптимизм. Если Рыбы смогут это им дать, то любовная удача будет у них в кармане. В первый и последний день недели стоит побыть в уединении, насладиться личными делами.