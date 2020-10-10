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Людям с ипотекой дадут возможность выгодно продать заложенное имущество

Людям с ипотекой дадут возможность выгодно продать заложенное имущество

В России предлагают создать механизм, который позволит заёмщикам самостоятельно искать покупателей для быстрой продажи заложенного в банке имущества по максимально выгодной цене. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

На сегодняшний день те, чьё имущество находится в залоге у банка, могут продать его только через публичные торги или аукцион. Практика показывает, что такое имущество — например, взятые в ипотеку квартиры — продается по низкой цене. Поэтому в стране предлагается сформировать понятную правовую процедуру, с помощью которой гражданин сможет реализовать заложенное имущество. Для этого нужно будет обратиться с соответствующим заявлением в банк.

Согласно законодательной инициативе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, продать имущество можно будет в течение полугода со дня направления банку заявления. При этом устанавливается минимальная стоимость, по которой такое имущество может быть продано. Это нужно для того, чтобы компенсировать оставшуюся стоимость долга, который есть за гражданином.

Кроме того, заёмщику не придется оплачивать услуги посредников, которые производят продажи имущества на торгах. Для реализации заложенного имущества не потребуется привлекать организатора торгов, судебных приставов и оценщика. Если заложенное имущество не продано в установленный срок — то взыскание будет осуществляться в общем порядке, установленном действующим законодательством об ипотеке.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что именно должник максимально заинтересован в том, чтобы продать имущество как можно быстрее и по максимально возможной цене. Однако, существующие процедуры фактически полностью лишают гражданина возможности самостоятельно найти покупателя для быстрой реализации имущества и рассчитаться по долгу. Вводимые новации позволят не только ускорить продажу заложенного имущества, но и сократить рост суммы задолженности.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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