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Лукашенко встретился в СИЗО с арестованными оппозиционерами

Лукашенко встретился в СИЗО с арестованными оппозиционерами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня утром посетил СИЗО КГБ. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого».

Хотя другие подробности поначалу не раскрывались, в СМИ уже проникла информация о том, чем именно белорусский лидер был занят, находясь в данном заведении.

Согласно этим данным, глава государства провел встречу с находящимся под стражей экс-претендентом на пост главы республики Виктором Бабарико.

Последний не вышел на свободу 7 октября, поскольку суд Центрального района оставил решение продлить ему срок содержания под стражей в силе.

На встрече также присутствовали другие фигуранты уголовных дел, которые были заведены в предвыборный период и после президентской кампании.

Согласно информации из того же источника, встреча продолжалась более 4 часов.

Хотя содержание беседы все ее участники общим решением решили оставить в тайне, уже известно, что Лукашенко обозначил в качестве своей цели как президента — «услышать всех».

«Конституцию на улице не напишешь», — сказал он, обращаясь к собравшимся.

Как сообщало ИА Newstes, ранее Александр Лукашенко заявил, что он спас жизнь лидеру оппозиции Светлане Тихановской тем, что выслал ее из страны до того, как ее убили оппозиционеры.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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