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«Мерзко!» — охранник «ВИА Гры» рассказал, как Вера Брежнева использовала его

«Мерзко!» — охранник «ВИА Гры» рассказал, как Вера Брежнева использовала его

Бывший охранник группы «ВИА Гра» Сергей поделился компрометирующей историей в сети о популярной певице Вере Брежневой. Сейчас в успешной и богатой селебрити сложно разглядеть ту юную, застенчивую и наивную девушку, которой она была до звездной карьеры. Как выяснилось, в коллектив ей помог попасть счастливый случай.


«Веру в группу привел я. Мы познакомились с ней на одном из выступлений в Днепропетровске. Стояли в очереди поклонники, хотели взять автограф, и я смотрю: стоит Вера… Я ее зазвал в гримерку. Мы обменялись телефонами. Потом она просто ходила на все наши концерты»,

— рассказал Сергей.
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Сегодня Международный День Музыки! Я хочу поздравить всех, кто ее любит 🎼 И поделится своей историей о музыке. Когда мне было 9 лет, мы вшестером : родители и четыре милашки-сестрички☺️, жили в трёхкомнатной квартире. У нас дома был серый магнитофон «Иж305С» и кассеты, которые мы заслушивали до дыр. Мы настолько балдели от песен, что ставили их на паузу, чтобы записать слова, а потом спеть самим. Моё страстное увлечение музыкой началось именно тогда, с хитов Erasure , Ace of Base, Филиппа Киркорова, Вадима Казаченко, Ирины Аллегровой и Юрия Лозы - тех, чьи кассеты были у мамы и папы. Жили мы скромно, но дружно. Как-то раз родители, возвращаясь поздно вечером от друзей домой, встретили в трамвае бездомного парнишку лет 12-ти и решили его приютить. Сказали, какая разница, кормить четверых или пятерых детей. Тем более, что мы с сестрами всегда мечтали о старшем брате. Мы начали благополучно жить все вместе нашей увеличившейся семьей, а я каждый день не могла поверить своему счастью, что у меня теперь есть брат, о котором я так мечтала! Но однажды, вернувшись домой, поняли, что его нет.. Он ушёл и прихватил с собой наше единственное музыкальное сокровище - тот самый магнитофон. А мы расстроились вдвойне... 😔лишившись приобретённого брата и музыки... Прошло много лет.. И теперь я окружена музыкой , музыкальными братьями, но это уже совсем другая история.. Пусть музыка звучит в ваших сердцах ♥️ #sestra

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После того, как место Алены Винницкой освободилось, очарованный секьюрити позаботился о том, чтобы именно Вера заняла позицию в группе. Так и произошло, Сергей познакомил Брежневу с продюсером и устроил пробы. Однако, после того, как место официально отдали ей, Вера, по словам охранника, перестала здороваться с ним и вести себя мило, как делала это раньше. Как говорится, деньги не пахнут.

«Верин характер я «вкурил» сразу… Ради своей цели она может перешагнуть через любого. Я думаю, что это, наверное, правила шоу-бизнеса»,

— поделился Сергей. Подпишись на нас в Яндекс Новости

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По материалам: popcake.tv

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