«Мерзко!» — охранник «ВИА Гры» рассказал, как Вера Брежнева использовала его

Лидия Мартынова

Бывший охранник группы «ВИА Гра» Сергей поделился компрометирующей историей в сети о популярной певице Вере Брежневой. Сейчас в успешной и богатой селебрити сложно разглядеть ту юную, застенчивую и наивную девушку, которой она была до звездной карьеры. Как выяснилось, в коллектив ей помог попасть счастливый случай.

«Веру в группу привел я. Мы познакомились с ней на одном из выступлений в Днепропетровске. Стояли в очереди поклонники, хотели взять автограф, и я смотрю: стоит Вера… Я ее зазвал в гримерку. Мы обменялись телефонами. Потом она просто ходила на все наши концерты»,

— рассказал Сергей.

После того, как место Алены Винницкой освободилось, очарованный секьюрити позаботился о том, чтобы именно Вера заняла позицию в группе. Так и произошло, Сергей познакомил Брежневу с продюсером и устроил пробы. Однако, после того, как место официально отдали ей, Вера, по словам охранника, перестала здороваться с ним и вести себя мило, как делала это раньше. Как говорится, деньги не пахнут.

«Верин характер я «вкурил» сразу… Ради своей цели она может перешагнуть через любого. Я думаю, что это, наверное, правила шоу-бизнеса»,

— поделился Сергей.Подпишись на нас в Яндекс Новости