МИД России назвал «Новичок» исключительно «западным брендом»
Обвинять Россию в применении боевого отравляющего вещества по названием «Новичок» совершенно бессмысленно, так как оно является «чисто западным брендом».
Такое заявление сделал МИД России, оно опубликовано 10 октября на сайте ведомства. В документе утверждается, что данное вещество было синтезировано и присутствует в западных странах в примерно 140 вариантах, а у России его нет.
Также утверждается, что структура и масс-спектр «Новичка» впервые были представлены в спектральной базе данных Американского института стандартов.
Там отметили, что проведённые в Омске исследования биоматериалов Алексея Навального, которому стало плохо на борту самолета, не выявили наличие в них следов отравления его боевым химическим веществом.
В связи с этим в министерстве подчеркнули, что расследование по факту произошедшего с Навальным не начнется, пока российской стороне не предоставят «подтверждение факта совершения против него преступных деяний».
Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому.
22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан.
Ранее ИА Newstes сообщало, что после госпитализации Алексея Навального в больницу Омска в его крови был обнаружен алкоголь.