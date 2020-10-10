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МИД России назвал «Новичок» исключительно «западным брендом»

МИД России назвал «Новичок» исключительно «западным брендом»

Обвинять Россию в применении боевого отравляющего вещества по названием «Новичок» совершенно бессмысленно, так как оно является «чисто западным брендом».

Такое заявление сделал МИД России, оно опубликовано 10 октября на сайте ведомства. В документе утверждается, что данное вещество было синтезировано и присутствует в западных странах в примерно 140 вариантах, а у России его нет.

«Официально подтверждаем, что всё имевшееся в России химическое оружие было уничтожено под строжайшим международным контролем. Этот трудоёмкий процесс был завершён 27 сентября 2017 года», — говорится в сообщении.

Также утверждается, что структура и масс-спектр «Новичка» впервые были представлены в спектральной базе данных Американского института стандартов.

«Так что „Новичок“ — чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет», — подчеркнули в МИД.

Там отметили, что проведённые в Омске исследования биоматериалов Алексея Навального, которому стало плохо на борту самолета, не выявили наличие в них следов отравления его боевым химическим веществом.

«И врачи „Шарите“ их тоже не нашли. Зато обнаружили немецкие военные. Спустя почти неделю», — констатировали в ведомстве.

В связи с этим в министерстве подчеркнули, что расследование по факту произошедшего с Навальным не начнется, пока российской стороне не предоставят «подтверждение факта совершения против него преступных деяний».

«В очередной раз призываем ФРГ начать тесное, открытое и честное сотрудничество с Россией по сюжету с Навальным», — заключили в МИДе.

Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому.

22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан.

Ранее ИА Newstes сообщало, что после госпитализации Алексея Навального в больницу Омска в его крови был обнаружен алкоголь.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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