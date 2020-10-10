Минздрав Украины о жестком карантине: Не наш путь

Анастасия Иванова

Власти Украины не будут повторно вводить всеобщий полный карантин в стране, предусматривающий полную остановку работы транспорта, закрытие рынок и магазинов. Об этом в четверг, 8 октября, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.Он отметил, что полный карантин вводится, чтобы разорвать цепочки передачи болезни и назвал базовой функцией государства оказание медицинской помощи.Напомним, Кабмин ввел жесткий карантин с 18 марта на три месяца – в период, когда в Украине фиксировались единичные случаи заболевания коронавирусом в отдельных областях.