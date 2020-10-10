Митрофанов: Власти совершили вызывающий шаг против русских Латвии
Сопредседатель партии «Русский союз Латвии», депутат самоуправления Риги Мирослав Митрофанов выступил с заявлением в связи с известием о выдворении из страны общественника Владимира Норвинда.
По словам Митрофанова, за этим известием стоит «личная беда нашего коллеги, руководителя одной из русский общественных организаций».
Отвечая на вопрос о том, как относиться к этим утверждениям, Митрофанов признает, что определенное зерно истины в них может присутствовать. «Однако могу засвидетельствовать, что Владимир Норвинд держал дистанцию по отношению ко всем партиям и не занимался политической агитацией. Объективные выводы о том, кто и что неправильно сделал, и в чём истинные причины репрессий в отношении Владимира Сергеевича, мы сможем сделать, когда вся информация будет доступна. На данный момент бесспорны два момента в оценке произошедшего. Первый: власти нанесли удар по структуре русской общины Латвии, выдворив из страны влиятельного общественного лидера. Вне зависимости от того, каким паспортом обладает Владимир Норвинд (он гражданин России, проживавший в Латвии по виду на жительство — ИА Newstes), он, безусловно, наш местный, латвийский человек, большая часть сознательной жизни которого связана с Латвией и Ригой», — отмечает политик.
Отметим, ранее в публичном пространстве прозвучали заявления, что выдворение Норвинда может оказаться результатом действий журналистки Инны Харлановой. Сама Харланова написала в комментариях на Facebook-странице общественника Виктора Гущина о том, что якобы она «вскрыла крупные финансовые злоупотребления» Норвинда. По уверениям Харлановой, сделала она это по просьбе членов возглавляемой Норвиндом организации, которые устали от его «бесчинств и афер». Харланова уверяет, что «выполняла профессиональный долг согласно закона» и обещает, что предаст свою версию этой истории огласке, когда «придет время».
Добавим, что как стало известно, депортация пенсионера из Латвии пока отложена. Владимир Норвинд был срочно помещён в больницу из-за обострения хронического сердечного заболевания, но пограничные службы настаивают на немедленной депортации.