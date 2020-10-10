Митрофанов: Власти совершили вызывающий шаг против русских Латвии

Влада Некрасова

Сопредседатель партии «Русский союз Латвии», депутат самоуправления Риги Мирослав Митрофанов выступил с заявлением в связи с известием о выдворении из страны общественника Владимира Норвинда.

По словам Митрофанова, за этим известием стоит «личная беда нашего коллеги, руководителя одной из русский общественных организаций».

«Организация большая и важная — общество российских военных пенсионеров. Подобного вызывающего шага против русских общественных деятелей Латвии не было 16 последних лет. Последним общественным лидером, которого латвийские власти лишили права проживания в стране, был Александр Казаков, чьё выдворение произошло в 2004 году. На данный момент мы не знаем ни официального повода выдворения, ни реальных причин. В публичной сфере звучат предположения о том, что цепочку событий, приведших к выдворению, запустили конфликты в среде русских общественников и журналистов. Звучат также утверждения о том, что выдворение обусловлено политической деятельностью Владимира Сергеевича», — констатирует Митрофанов.

Отвечая на вопрос о том, как относиться к этим утверждениям, Митрофанов признает, что определенное зерно истины в них может присутствовать. «Однако могу засвидетельствовать, что Владимир Норвинд держал дистанцию по отношению ко всем партиям и не занимался политической агитацией. Объективные выводы о том, кто и что неправильно сделал, и в чём истинные причины репрессий в отношении Владимира Сергеевича, мы сможем сделать, когда вся информация будет доступна. На данный момент бесспорны два момента в оценке произошедшего. Первый: власти нанесли удар по структуре русской общины Латвии, выдворив из страны влиятельного общественного лидера. Вне зависимости от того, каким паспортом обладает Владимир Норвинд (он гражданин России, проживавший в Латвии по виду на жительство — ИА Newstes), он, безусловно, наш местный, латвийский человек, большая часть сознательной жизни которого связана с Латвией и Ригой», — отмечает политик.

«Второй момент — гуманитарный, человеческий. Владимиру Сергеевичу Норвинду — 75 лет. Человека в возрасте власти выдворили в страну, где ему придётся начинать жизнь с нуля. Вряд ли кто-то из чиновников, принимавших решение о выдворении, желал бы такой судьбы для себя. В Риге осталась супруга Владимира Сергеевича. По сути, попрано право на воссоединение семьи. Мы будем отслеживать развитие ситуации. Наши юристы окажут всю необходимую помощь. На будущее мы настоятельно советуем всем коллегам из общественных и политических организаций, у которых будут возникать проблемы со статусом проживания в Латвии, предавать гласности эти проблемы на самом раннем этапе и обращаться за юридической поддержкой», — пообещал сопредседатель «Русского союза Латвии».

Отметим, ранее в публичном пространстве прозвучали заявления, что выдворение Норвинда может оказаться результатом действий журналистки Инны Харлановой. Сама Харланова написала в комментариях на Facebook-странице общественника Виктора Гущина о том, что якобы она «вскрыла крупные финансовые злоупотребления» Норвинда. По уверениям Харлановой, сделала она это по просьбе членов возглавляемой Норвиндом организации, которые устали от его «бесчинств и афер». Харланова уверяет, что «выполняла профессиональный долг согласно закона» и обещает, что предаст свою версию этой истории огласке, когда «придет время».

Добавим, что как стало известно, депортация пенсионера из Латвии пока отложена. Владимир Норвинд был срочно помещён в больницу из-за обострения хронического сердечного заболевания, но пограничные службы настаивают на немедленной депортации.