На Кубани создали единую торговую онлайн-площадку сельхозпродукции

Анастасия Иванова

Фермеры Краснодарского края будут представлены на единой федеральной торговой онлайн-площадке сельхозпродукции, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"На уровне края мы используем широкий набор инструментов и разные способы продвижения фермерской продукции: это и ярмарки выходного дня с бесплатными торговыми местами, и "фермерские витрины" в супермаркетах, фермерские дворики, и, конечно, онлайн-площадки, которые становятся все более актуальными и востребованными. В регионе подобная платформа уже действует", - сказал Кондратьев.

По его словам, создание единой федеральной торговой онлайн-площадки - "это совершенно другие возможности" для фермеров Кубани, другая география. "Не сомневаюсь, что товары из Краснодарского края будут пользоваться повышенным спросом, потому что потребитель знает, что кубанское значит качественное", - пояснил глава региона.

Губернатор также добавил, что создание брендов сельхозпродукции позволяет региону сохранить качество и избежать подделок. Ранее в крае был создан бренд "Сделано на Кубани", запатентованы такие бренды продукции, как "Кубанский картофель", "Кубанские яблоки".