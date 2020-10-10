На модернизацию районных поликлиник регионам выделят около 90 млрд руб

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

Регионам выделят средства из бюджета на реализацию программ модернизации первичного звена здравоохранения. Постановление Правительства, которое определяет условия финансирования и регулирует вопросы отбора получателей, вступает в силу 10 октября.

Как ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, за пять лет на реорганизацию первичного звена здравоохранения в регионах будет направлено не менее 500 млрд рублей, из них на следующий год в федеральном бюджете предусмотрено 90 млрд рублей. Планируется, что средства из бюджета пойдут на строительство, ремонт, переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов и лабораторий в сельской местности и в малых городах, а также городских поликлиник и районных больниц. Также в документ включено приобретение автотранспорта для фельдшеров и амбулаторий.

Как рассчитывают в кабмине, господдержка поможет регионам модернизировать медицинские учреждения, расположенные, в том числе в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Уточняется, что субсидию смогут получить территории, где действует региональная программа модернизации здравоохранения. Объем финансирования будет рассчитываться по специальной формуле с учетом количества граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей.

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