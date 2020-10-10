Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » На модернизацию районных поликлиник регионам выделят около 90 млрд руб

На модернизацию районных поликлиник регионам выделят около 90 млрд руб

На модернизацию районных поликлиник регионам выделят около 90 млрд руб

Тема: Какие законы вступают в силу


Регионам выделят средства из бюджета на реализацию программ модернизации первичного звена здравоохранения. Постановление Правительства, которое определяет условия финансирования и регулирует вопросы отбора получателей, вступает в силу 10 октября.

Как ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, за пять лет на реорганизацию первичного звена здравоохранения в регионах будет направлено не менее 500 млрд рублей, из них на следующий год в федеральном бюджете предусмотрено 90 млрд рублей. Планируется, что средства из бюджета пойдут на строительство, ремонт, переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов и лабораторий в сельской местности и в малых городах, а также городских поликлиник и районных больниц. Также в документ включено приобретение автотранспорта для фельдшеров и амбулаторий.

Как рассчитывают в кабмине, господдержка поможет регионам модернизировать медицинские учреждения, расположенные, в том числе в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Уточняется, что субсидию смогут получить территории, где действует региональная программа модернизации здравоохранения. Объем финансирования будет рассчитываться по специальной формуле с учетом количества граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Собянин: власти Москвы "ничего не замазывают" в ситуации с коронавирусом
Собянин: власти Москвы "ничего не замазывают" в ситуации с
Реакция Тэхёна на солисток TWICE. Это надо видеть!
Реакция Тэхёна на солисток TWICE. Это надо видеть!
Джин и Чонгук испортили рекламный ролик своим поведением
Джин и Чонгук испортили рекламный ролик своим поведением
Тэхён рассказал, почему ненавидит обувь
Тэхён рассказал, почему ненавидит обувь
Анастасия Решетова прокомментировала разрыв с Тимати: "Там все сложно"
Анастасия Решетова прокомментировала разрыв с Тимати: "Там все сложно"
Эмальеры Его Величества: выставка Фаберже и Рюкерта в Кремле
Эмальеры Его Величества: выставка Фаберже и Рюкерта в Кремле
Россия ведет переговоры с Боливией о поставке вакцины "Спутник V"
Россия ведет переговоры с Боливией о поставке вакцины "Спутник V"
Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
"С тобой везде я дома": Регина Тодоренко и Влад Топалов выпустили первую совместную песню
"С тобой везде я дома": Регина Тодоренко и Влад Топалов выпустили
43-летний любовник исчезнувшей в Крыму студентки рассказал, что на самом деле с ней произошло
43-летний любовник исчезнувшей в Крыму студентки рассказал, что на
Что такое зона комфорта и чем она может быть для вас опасна
Что такое зона комфорта и чем она может быть для вас опасна
Глава международного комитета Совфеда: разорван круг насилия
Глава международного комитета Совфеда: разорван круг насилия

Топ на сегодня

Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против США: о чем пишут в Телеграме 9 октября
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели

Еще по теме

Правительство выделило регионам почти 10 млрд рублей на строительство и ремонт дорог
Руководство РФ выделило Новгородской области 1,3 млрд. руб. на ремонт дорог
Путин обсудил модернизацию первичного звена здравоохранения
Путин поручил выделить 550 млрд рублей на развитие первичного звена медицины