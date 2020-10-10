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На оккупированном Донбассе сложилась катастрофическая ситуация с лекарствами, — СМИ

На оккупированном Донбассе сложилась катастрофическая ситуация с лекарствами, — СМИ

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

На оккупированном Донбассе возникли проблемы с лекарствами — число заразившихся коронавирусом стремительно растет, и медикаментов не хватает всем нуждающимся. Как сообщил Telegram-канал dontel, аналогичная проблема возникла с местами в больницах. Под лечение пациентов с COVID-19 даже решили перепрофилировать роддом в Донецке.


По последним данным, на оккупированной территории COVID-19 продолжают болеть свыше 1600 человек, каждые сутки число зараженных увеличивается еще на сотню. В таких условиях койко-места в больницах быстро закончились. Размещать тяжелых больных решили в роддоме № 3 Донецка сразу после того, как решат, куда вывезти 15 рожениц и недоношенных новорожденных.

При этом жители жалуются, что полученное место в больнице совсем не означает начало лечения. Предварительно придется купить медикаменты по списку: антибиотики, антикоагулянты, системы для капельниц, другие расходники. Особенно ощущается дефицит антибиотиков: сначала они пропали из больниц, теперь ключевые медикаменты сложно достать и через аптеки. Ажиотажный спрос привел к логичному результату: цены на лекарства тут же взлетели. Сейчас неделя лечения антибиотиками и антикоагулянтами может обойтись пациенту в 30−40 тысяч рублей (10−15 тысяч гривен).

Напомним, ранее жители оккупированных территорий показали, в каких условиях им приходится проходить обсервацию.

Фото архив pixabay.com

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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