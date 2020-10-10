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«Не стоит путать шоу с реальной жизнью»: Симона прокомментировала участие Тимати в «Холостяк»

«Не стоит путать шоу с реальной жизнью»: Симона прокомментировала участие Тимати в «Холостяк»

На днях стало известно, что Тимати станет новым героем проекта «Холостяк» на ТНТ. Теперь эту новость обсуждают все, в том числе и звезды шоу-бизнеса. Роза Сябитова, Слава, Рита Дакота и экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова уже дали комментарий по этому поводу. Стоит отметить, что ни один из них не был положительным. Теперь же заступиться за сына решила Симона Юнусова, которую часто обвиняют в любовных неудачах сына.


Каждую минуту у нее на странице Instagram оставляют комментарии пользователи, которые недовольны тем, что ее сын — новый участник проекта.


«Я уже вижу заключительные серии, и вы, как мама, делитесь мнением об участницах. Наверное, участницы будут очень нервничать. А вообще, все это конечно не очень смешно, если смотреть на ситуацию глубже»,

— написали Симоне под последним снимком.

На вопрос подписчицы, как она относится к проекту, Симона лаконично ответила:

 «Не стоит путать шоу с реальной жизнью».

Кажется, многие действительно забыли, что отличается реальна жизнь от проектов на телевидении.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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