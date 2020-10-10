Нумерология зеркальных дат: как привлечь удачу 10.10

Вадим Карасев

Зеркальные даты являются днями силы. Это дни, в которые числа стараются помогать людям в исполнении их желаний. Они наставляют нас на путь истинный, заражают позитивом и дают мотивацию. 10 октября — не исключение.

10.10 — это день, в который миром правит Единица. Эксперты в области нумерологии отмечают, что данное число является очень позитивным. В нем нет ни грамма негатива, так что 10 октября в большинстве случаев является очень продуктивным днем, который важно использовать для начала важных дел. Самое главное в такие дни — оставаться в тонусе.

Как привлечь удачу в финансовой сфере и делах

Эксперты сайта dailyhoro.ru называют Единицу числом активности. Это значит, что удача приходит в такие дни только к тем, кто не сидит на месте. Именно поэтому важно двигаться и оставаться полными сил и энергии до самого глубокого вечера.

Девизом 10 октября можно назвать фразу «под лежачий камень вода не течет». Удача ожидает только тех, кто знает свои цели на будущее, не боится действовать и искренне хочет преуспеть в своей работе, бизнесе, увлечениях. У вас может быть множество желаний и амбиций, но без малейшего действия все они так и останутся простым звуком или бесплотными мыслями, которые не услышит Вселенная.

Единице нужен импульс, который она сможет преобразовать в удачу для каждого человека. Если хочется найти новую работу, нужно составить резюме и отправить его потенциальному работодателю. Если хочется открыть новый бизнес или продвинуть новую идею, необходимо проанализировать свои ошибки и попробовать новый путь.

Всем, кто работает в большом коллективе, стоит обратить внимание на то, что Единица благоприятно воздействует на совместный труд, делая его более продуктивным. Также в этот день можно проводить деловые переговоры, обмениваться опытом, проходить обучение. Это повысит удачу.

Как привлечь удачу в любви 10.10

Как и в случае с работой и финансами, в любви нужно действовать. 10 октября — день, когда нельзя доверять одной лишь случайности. Удача будет следовать за теми, кто знакомится, проявляет инициативу. Единица усиливает интуицию и помогает правильно выбрать человека, с которым можно построить крепкие отношения.

Также Единица дарит людям уверенность в себе, которой редко бывает достаточно в любви. 10 октября многие люди обретают самую главную любовь из всех — любовь к себе самим. Это очень благоприятно сказывается на поисках второй половинки конкретно в этот день и в будущем в целом.

Самый лучший способ быстро познакомиться с кем-то — не ходить вокруг да около, а сразу напрямую заявить о своих намерениях. Это полезно как для мужчин, так и для женщин. Таким образом можно сэкономить много времени и сил. Более того, честность и открытость в такие дни приветствуются.

В уже существующих отношениях, которые полны проблем, стоит обратить внимание на свои прошлые ошибки. В целом этот день лучше проводить рядом со второй половинкой, ходить в новые места, развлекаться и стараться делать все ради улыбки близкого человека.