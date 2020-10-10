Около ста дольщиков обеспечат жильем в Рязанской области

Анастасия Иванова

Решение наблюдательного совета федерального Фонда защиты прав дольщиков позволит решить жилищную проблему еще 97 участников долевого строительства в Рязанской области, заявил глава региона Николай Любимов по итогам очередного заседания совета.

Заседание Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства прошло под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина 9 октября. На нем были рассмотрены вопросы софинансирования восстановления прав дольщиков в пяти регионах РФ, в том числе в Рязанской области, и приняты решения по 15 домам. В частности, в Рязанской области будет достроен дом застройщика-банкрота "Альфа Рязань".

"Решение наблюдательного совета федерального Фонда защиты прав дольщиков позволит решить жилищную проблему еще 97 граждан, которые вложили свои денежные средства в строительство многоквартирного дома на улице Стройкова в Рязани, застройщиком которого выступало ООО "Альфа Рязань". После передачи Арбитражным судом Рязанской области прав и обязанностей застройщика этого дома региональному фонду защиты прав дольщиков, по итогам конкурсных процедур будет определен генеральный подрядчик, который завершит строительство объекта", - сказал Любимов.

По словам главы региона, также во взаимодействии с федеральным Фондом будут восстанавливаться права дольщиков ООО "Инжстрой" и ООО "ПСГ "Строитель". Дом на улице Баженова в Рязани будет достроен, а дольщикам дома по улице 50 лет СССР в городе Касимове выплатят компенсации. Денежные средства в размере 45 миллионов рублей для обеспечения софинансирования этих трех объектов в областном бюджете на 2020 год предусмотрены.