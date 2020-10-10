Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Около ста дольщиков обеспечат жильем в Рязанской области

Около ста дольщиков обеспечат жильем в Рязанской области

Около ста дольщиков обеспечат жильем в Рязанской области
Решение наблюдательного совета федерального Фонда защиты прав дольщиков позволит решить жилищную проблему еще 97 участников долевого строительства в Рязанской области, заявил глава региона Николай Любимов по итогам очередного заседания совета.

Заседание Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства прошло под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина 9 октября. На нем были рассмотрены вопросы софинансирования восстановления прав дольщиков в пяти регионах РФ, в том числе в Рязанской области, и приняты решения по 15 домам. В частности, в Рязанской области будет достроен дом застройщика-банкрота "Альфа Рязань".

"Решение наблюдательного совета федерального Фонда защиты прав дольщиков позволит решить жилищную проблему еще 97 граждан, которые вложили свои денежные средства в строительство многоквартирного дома на улице Стройкова в Рязани, застройщиком которого выступало ООО "Альфа Рязань". После передачи Арбитражным судом Рязанской области прав и обязанностей застройщика этого дома региональному фонду защиты прав дольщиков, по итогам конкурсных процедур будет определен генеральный подрядчик, который завершит строительство объекта", - сказал Любимов.

По словам главы региона, также во взаимодействии с федеральным Фондом будут восстанавливаться права дольщиков ООО "Инжстрой" и ООО "ПСГ "Строитель". Дом на улице Баженова в Рязани будет достроен, а дольщикам дома по улице 50 лет СССР в городе Касимове выплатят компенсации. Денежные средства в размере 45 миллионов рублей для обеспечения софинансирования этих трех объектов в областном бюджете на 2020 год предусмотрены.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Россия и США не приблизились к договору по вооружениям, заявил Рябков
Россия и США не приблизились к договору по вооружениям, заявил Рябков
Wanted: 5 средств сибирской марки косметики Siberian Wellness
Wanted: 5 средств сибирской марки косметики Siberian Wellness
Армения должна смириться с потерей территорий в Карабахе — Алиев
Армения должна смириться с потерей территорий в Карабахе — Алиев
Около ста дольщиков обеспечат жильем в Рязанской области
Около ста дольщиков обеспечат жильем в Рязанской области
Третья Карабахская: некоторые предварительные итоги с надеждой на мир
Третья Карабахская: некоторые предварительные итоги с надеждой на мир
Петр Ян составил топ-5 российских бойцов ММА
Петр Ян составил топ-5 российских бойцов ММА
Шуфутинскому запретили жениться на молодой танцовщице
Шуфутинскому запретили жениться на молодой танцовщице
Облегающие ботфорты, сапоги наездницы и еще 5 главных осенних трендов в обуви
Облегающие ботфорты, сапоги наездницы и еще 5 главных осенних трендов
В России с начала года выдали более миллиона ипотечных кредитов
В России с начала года выдали более миллиона ипотечных кредитов
Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
Что выберешь ты — City Chic от RM или Soft Sensual от Чимина?
Что выберешь ты — City Chic от RM или Soft Sensual от Чимина?
Видео, где Чонгук и Тэхен спят вместе, возорвало интернет
Видео, где Чонгук и Тэхен спят вместе, возорвало интернет

Топ на сегодня

Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против США: о чем пишут в Телеграме 9 октября
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»

Еще по теме

В 2017 году у дольщиков появится дополнительная защита
Жилье для 400 обманутых дольщиков в Орловской области достроят к 2022 году
В России начал работу Фонд защиты дольщиков
Медведев призвал оставить понятие «обманутый дольщик» в прошлом