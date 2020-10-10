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Оксана Лут: закон о вине дает уникальные возможности российским виноделам

Оксана Лут: закон о вине дает уникальные возможности российским виноделам
Вступивший в силу закон "О виноградарстве и виноделии" дает много уникальных возможностей виноделам, производящим вино только из российского винограда, заявила замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут, выступая на сессии, посвященной перспективам отечественного виноделия в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень – 2020".

"Принятие базового закона открывает возможности для развития производства, расширения площади виноградников и увеличения присутствия на полках магазинов", — приводит слова Лут пресс-служба ведомства.

По словам замминистра, одной из первоочередных задач является синхронизация закона c нормами техрегламента ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции", вступление в силу которого запланировано на январь 2021 года. Для того, чтобы закон был приведен в соответствие с новыми наднациональными нормами, а отрасль успела адаптироваться к изменениям, обсуждается решение о переносе техрегламента на один год.


Лут отметила, что в ближайший год Минсельхозу, определенному уполномоченным органом по новому закону, предстоит совместная с отраслевым сообществом работа по разработке и утверждению новых подзаконных актов. В настоящий момент уже проходят согласование проекты постановлений правительства по реестру виноградопригодных земель, виноградных насаждений, а также по урожайным декларациям.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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