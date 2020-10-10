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Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса

Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил в интервью "Комсомольской правде", что ограничительные меры должны быть не жесткими, а "адекватными".

"Сейчас у нас есть все. Есть диагностикумы, самое главное, что у нас есть, — это средства специфической профилактики, то есть вакцина. И, самое главное, — это то, что мы научились COVID-19 лечить", — объяснил он.

# Россия
По материалам: ria.ru

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