Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса

Влада Некрасова

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил в интервью "Комсомольской правде", что ограничительные меры должны быть не жесткими, а "адекватными".

"Сейчас у нас есть все. Есть диагностикумы, самое главное, что у нас есть, — это средства специфической профилактики, то есть вакцина. И, самое главное, — это то, что мы научились COVID-19 лечить", — объяснил он.