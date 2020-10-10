От ромкомов до леденящих душу триллеров: 14 новинок Netflix для уютной осени
Осень — идеальное время для уютных домашних просмотров фильмов, особенно в период, когда вторая волна коронавируса в самом разгаре и от походов в кинотеатры пока лучше воздержаться. В одном из предыдущих материалов NEWSTES.RU уже рассказывал о сериальных новинках октября, а теперь решил сосредоточиться на новых фильмах производства Netflix, премьера которых назначена на этот месяц. В нашей подборке вы найдете все: от слезливых романтических комедий до триллеров с неожиданной развязкой. Так что запасайтесь попкорном домашнего приготовления и смело выбирайте киноновинку по вкусу!
"Хэллоуин Хьюби" (Hubie Halloween)
Режиссер: Стивен БрилоСтрана: США
Премьера: 7 октября
Новая картина Стивена Брило, главную роль в которой сыграл Адам Сэндлер, пропитана духом приближающегося Хэллоуина. Главный герой фильма — житель города Салем по имени Хьюби Дюбуа всей душой любит праздник, который отмечают в канун Дня всех святых.
Каждый год на Хэллоуин добродушный Хьюби, несмотря на насмешки окружающих, выходит на улицы города и со всей ответственностью следит за порядком, докладывая о нарушениях местным полицейским, которые уже порядком подустали от его непрошеной помощи. Однако дело принимает совсем другой оборот, когда в Салеме начинаются исчезновения людей, а всегда внимательный Хьюби становится единственным свидетелем этих преступлений.
Кстати, создатели фильма явно неспроста поселяют главного героя именно в Салеме: город печально известен охотой на ведьм, развернувшейся здесь в XVII веке.
"Суд над чикагской семеркой"
Режиссер: Аарон СоркинСтрана: СШАПремьера: 16 октября
Действие новой картины Аарона Соркина переносит зрителей в Чикаго 1960-х годов. Ключевыми фигурами становятся семь человек, задержанные из-за стычек с полицией во время демонстраций против войны во Вьетнаме. Они предстают перед судом, где их обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго в 1968 году и намерении пересечь государственную границу.
Первоначально фильм, главные роли в котором сыграли Эдди Редмэйн, Алекс Шар, Саша Барон Коэн, Джереми Стронг и другие, должен был выйти в прокат на базе компании Paramount Pictures, однако из-за пандемии коронавируса права на ленту в итоге выкупил Netflix. Интересно, что 25 сентября картина уже была выпущена в нескольких кинотеатрах США и успела получить положительную оценку от кинокритиков, а вот ее официальная премьера на Netflix состоится только 16 октября.
"Ребекка" (Rebecca)
Режиссер: Бен УитлиСтрана: ВеликобританияПремьера: 21 октября
Новый британский триллер с Арми Хаммером и Лили Джеймс в главных ролях рассказывает историю недавно овдовевшего Максимиллиана де Уинтера. После смерти жены Ребекки он приезжает в Монте-Карло, где случайно встречается с юной и впечатлительной Ван Хопер.
Курортный роман перерастает в нечто большее, и пара решает пожениться. После свадьбы де Уинтер привозит свою новоиспеченную жену в семейное владение в Корноулле, где раньше жил со своей первой супругой. В этом доме девушка начинает повсюду чувствовать незримое присутствие умершей Ребекки, что со временем начинает сводить ее с ума.
"Все из-за тебя" (All Because of You)
Режиссер: Адриан Те Кин КокСтрана: МалайзияПремьера: 1 октября
"Все из-за тебя" — это первый малайзийский ромком производства Netflix. Сюжет сосредоточен на сотруднике роскошного отеля по имени Айман, влюбленном в постоялицу гостиницы. Однажды он вместе со своими коллегами по случайности оказывается втянут в преступную схему захвата заложников отеля.
Эти события заставляют Аймана иначе взглянуть на свою жизнь и понять, что на самом деле он всем сердцем влюблен совсем в другую девушку, которую раньше держал во френдзоне, — свою коллегу Джейн. В ходе преступления Джейн становится заложницей, а Айман делает все, чтобы ее спасти. Несмотря на драматическую историю, которая лежит в основе сюжета, фильм снят так, чтобы зритель всегда нашел над чем посмеяться!
"Элотуре" (Òlòturé)
Режиссер: Кеннет ГьянгСтрана: НигерияПремьера: 2 октября
Фильм рассказывает историю молодой и амбициозной журналистки по имени Элотуре, которая идет работать проституткой под прикрытием с одной-единственной целью — разоблачить опасный и преступный мир торговли людьми. Тут-то изначально решительно настроенная главная героиня понимает, что не совсем готова к испытаниям, которые встречаются на ее пути.
"Пара на праздники" (Holidate)
Режиссер: Джон УайтселлСтрана: СШАПремьера: 28 октября
Новая романтическая комедия с Эммой Робертс и Люком Брейси в главных ролях рассказывает о двух одиноких молодых людях, которые ненавидят семейные праздники, в особенности Рождество. Как раз в канун его празднования герои Эммы и Люка заключают сделку: они соглашаются на платонические отношения на целый год, главным бонусом которых становятся совместные походы на типично семейные торжества, — так они планируют избежать назойливых вопросов от родственников о своей личной жизни. Все идет гладко ровно до того момента, пока они оба не понимают, что влюблены друг в друга. Главные герои продолжают хранить это в тайне и параллельно пытаются выяснить, взаимны ли их чувства.
"Сегодня ночью в лесу никто не спит" (Nobody Sleeps in the Woods Tonight)
Режиссер: Бартош М. КовальскийСтрана: ПольшаПремьера: 28 октября
Группа зависимых от гаджетов подростков отправляется на рехаб в специализированный лагерь. Однако простым походом с палатками для ребят эта поездка не ограничивается. Скоро они начинают понимать, что в лесу творятся страшные вещи, о которых раньше они никогда не слышали даже на просторах всемирной сети. При отсутствии связи с внешним миром подростки предстают перед лицом смертельной опасности и наконец узнают, что такое настоящие дружба, любовь и самопожертвование.
"День Господень" (The Day of the Lord)
Режиссер: Сантьяго АльварадоСтрана: МексикаПремьера: 30 октября
В центре сюжета — история отставного священника Менендеса, одержимого собственными бесами и грехами. После того, как к священнослужителю обращается старый друг с просьбой провести сеанс экзорцизма над его дочерью, он начинает искренне верить, что ему дали шанс на искупление.
"Его дом" (His House)Режиссер: Рэми УиксСтрана: США, ВеликобританияПремьера: 30 октябряЛеденящий душу триллер с Вунми Моссаку, Сопе Дирису и Мэттом Смитом в главных ролях рассказывает о семье беженцев из охваченного войной Южного Судана. После мучительного побега пара старается привыкнуть к новой жизни в спокойном английском городке. Однако покой семьи нарушают и тут — на сей раз злые духи, обитающие в их новом доме.
"Ты это получил" (You've Got This)
Режиссер: Сальвадор ЭспиносаСтрана: МексикаПремьера: 2 октября
Мексиканская романтическая комедия "Ты это получил" рассказывает историю счастливой супружеской пары. Идиллия рушится в момент, когда у главного героя неожиданно появляется желание стать отцом. При этом в планы его супруги это совсем не входит: недавно она получила повышение на любимой работе и пока сосредоточена исключительно на продвижении по карьерной лестнице.
Неожиданным образом ребенок сам появляется в жизни супругов: малыша отцу семейства оставляет незнакомка на улице. С этого момента существование пары перестает быть спокойным и безоблачным, как раньше, ведь они наконец осознают, как непросто на самом деле быть родителями.
"Связь" (The Binding)
Режиссер: Риккардо СкамарсиоСтрана: ИталияПремьера: 2 октября
Если долгие осенние вечера вы любите проводить за просмотром вовсе не мелодрам, а ужастиков, то новая работа итальянского режиссера Риккардо Скамарсио производства Netflix наверняка станет вашим фаворитом. По сюжету полуторачасового фильма главная героиня навещает мать своего жениха на юге Италии и берет с собой в поездку дочь. Вскоре она понимает, что это место окутано страшным проклятием, из-за которого она может навсегда лишиться дочери.
"Серьезный человек" (Serious Men)
Режиссер: Судхир МишраСтрана: ИндияПремьера: 2 октября
В центре сюжета оказывается простой мужчина средних лет по имени Айян Мани, работающий помощником астронома в Национальном институте фундаментальных исследований Мумбаи. Он настолько устал от бедной жизни в трущобах и неудач в карьере, что однажды выдумывает невероятную историю о том, что его 10-летний сын является настоящим гением математики. В какой-то момент Айян настолько заигрывается в придуманную им самим легенду, что его ложь выходит из-под контроля.
"Вампиры против Бронкса" (Vampires vs. the Bronx)
Режиссер: Османи РодригесСтрана: СШАПремьера: 2 октября
Главными героями нового фильма Османи Родригеса, снятого в жанре комедийного хоррора, становится группа отважных подростков из Бронкса. Трое друзей объединяются, чтобы вместе спасти любимый район от банды вампиров, которые намерены захватить его любой ценой.
"Труп" (Cadaver)
Режиссер: Джаранд ХердалСтрана: НорвегияПремьера: 22 октября
Постапокалипсис. После ядерной катастрофы выжившие люди страдают от голода и едва сводят концы с концами. Неожиданно одна из голодающих семей получает таинственное приглашение на ужин в отель. Оказавшись в его стенах, они моментально набрасываются на еду и далеко не сразу понимают, что становятся частью опасного театрализованного представления, в ходе которого рискуют потерять самое дорогое — свою маленькую дочь.